Uma espada de bronze com mais de 3 mil anos apareceu em 2023 numa sepultura de Nördlingen, Alemanha. Seu cabo octogonal, sua lâmina e seus enfeites permaneceram preservados. A descoberta permite investigar técnicas de fabricação na Idade do Bronze, embora o brilho da arma não signifique ausência de corrosão.

Onde a espada de bronze foi encontrada?

Arqueólogos localizaram a arma durante escavações em Nördlingen, na Baviera, no sul da Alemanha. O anúncio oficial ocorreu em junho de 2023. A espada estava numa sepultura com objetos de bronze, onde foram enterradas três pessoas em momentos próximos: um homem, uma mulher e um jovem.

Segundo o órgão de preservação do patrimônio da Baviera, a datação inicial coloca a espada no fim do século XIV antes de Cristo. A relação familiar entre os três sepultados não estava determinada na divulgação. A posição do objeto dentro da tumba fornece pistas sobre costumes funerários da época.

A descoberta ajuda a entender costumes funerários e o valor dado a certos objetos no passado – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que há de especial no cabo octogonal?

A espada pertence ao tipo chamado Achtkantschwert, de cabo com oito lados. O punho é feito inteiramente de bronze e foi fundido ao redor da parte superior da lâmina. Essa fabricação exigia controle do metal aquecido e do molde, além de habilidade para finalizar a superfície.

Os artesãos produziram decorações por encaixes e punções, ferramentas que marcam o metal. Há dois rebites verdadeiros e outro par representado apenas como detalhe. Essas marcas permitem observar escolhas de fabricação. Não se trata de uma lâmina comum à qual foi simplesmente encaixado um cabo de madeira.

A arma conserva detalhes apesar de ter passado milênios enterrada

O estado de conservação chamou atenção porque o cabo, a lâmina e os enfeites ainda podem ser observados juntos. A superfície mostra cores e marcas produzidas pelo tempo. O aspecto brilhante citado pelos responsáveis pela descoberta não significa metal intacto ou sem corrosão.

Quatro pontos ajudam a observar a espada inteira e entender sua fabricação:

Lâmina: conserva a forma geral da arma.

conserva a forma geral da arma. Cabo: apresenta oito lados feitos de bronze.

apresenta oito lados feitos de bronze. Enfeites: reúnem marcas produzidas por técnicas diferentes.

reúnem marcas produzidas por técnicas diferentes. Rebites: combinam duas peças reais e duas aparentes.

A galeria oficial do achado reúne fotografias divulgadas pelo órgão alemão. Ver a peça em conjunto é importante para entender como a lâmina se liga ao punho. O formato ainda pode ser comparado com outros usos de espadas de bronze conhecidos pela arqueologia.

O achado revela detalhes sobre as armas e as técnicas de produção usadas naquela época – IMAGEM ILUSTRATIVA

A espada era usada em combate ou apenas em cerimônias?

A ausência de marcas claras de golpes poderia levantar dúvidas. Mesmo assim, os técnicos responsáveis pela descoberta consideraram que se tratava de uma arma de uso real. O centro de peso mais à frente sugere uma construção voltada principalmente para golpes com a lâmina, segundo a nota oficial.

A Idade do Bronze reúne sociedades e períodos diferentes, por isso o formato das armas varia de lugar para lugar. Para a peça de Nördlingen, uso provável não equivale a combate comprovado. Não há evidência divulgada de uma batalha específica nem de quem teria empunhado a espada.

O modo de fabricar pode revelar contatos entre regiões

Espadas semelhantes aparecem no sul da Alemanha, no norte alemão e na Dinamarca. A comparação entre enfeites e técnicas sugere que alguns exemplares do norte imitavam modelos do sul. Outras peças poderiam resultar de circulação de objetos ou de artesãos viajantes, possibilidades ainda estudadas.

O objeto pode ajudar a diferenciar formas de produção e hábitos de sepultamento. Em outros achados, como um conjunto de bronzes com aparência prateada, a análise do acabamento também revelou escolhas técnicas antigas. Cada peça exige exames próprios antes de ligar semelhanças a rotas comerciais ou oficinas específicas.

A espada ainda exige novas análises

O anúncio de 2023 descreveu uma peça rara e a necessidade de investigar melhor a sepultura e a espada. A composição do metal, a comparação com outros exemplares e o estudo do contexto podem tornar sua classificação mais precisa. Nem todos esses resultados estavam disponíveis na comunicação inicial do achado.

A importância da espada não depende de parecer recém-fabricada. Ela preserva formas, encaixes e sinais de trabalho artesanal que podem ser examinados hoje. Encontrada ao lado de três sepultamentos, mostra como um objeto de mais de três milênios ainda oferece informações, sem apagar as incertezas de sua história.