Um frasco de perfume romano encontrado em Carmona, na Espanha, preservou resíduos por aproximadamente dois milênios. Uma análise publicada em 2023 apontou o patchouli como provável essência. O recipiente de quartzo estava vedado numa sepultura e fornece uma pista sobre ingredientes utilizados na Antiguidade.

Como o frasco de perfume romano sobreviveu fechado?

O objeto apareceu em 2019, durante trabalhos em um mausoléu romano de Carmona, no sul da Espanha. Ele estava dentro de uma urna funerária de vidro, junto aos restos cremados de uma mulher. O recipiente era de quartzo transparente trabalhado, material difícil de esculpir.

A Universidade de Córdoba informa que o frasco conservou uma massa sólida em seu interior. A vedação impediu que todo o conteúdo se perdesse. Sem essa condição rara, os pesquisadores talvez só pudessem descrever o formato e o material do recipiente, sem estudar os ingredientes do perfume.

O conteúdo do recipiente trouxe pistas sobre os ingredientes usados em produtos de beleza – IMAGEM ILUSTRATIVA

Qual ingrediente os exames encontraram?

A equipe comparou as substâncias antigas com amostras atuais e encontrou sinais compatíveis com óleo essencial de patchouli. A planta, chamada Pogostemon cablin, é conhecida na perfumaria. O resultado aponta para seu uso naquele frasco, mas não permite recuperar com certeza o cheiro completo da mistura original.

O artigo Archaeometric Identification of a Perfume from Roman Times, publicado em 2023 na revista Heritage, usa uma conclusão cuidadosa: o perfume era provavelmente feito com patchouli. Isso é diferente de provar que a essência era comum em todas as cidades ou classes sociais do Império Romano.

A tampa e a química explicam a conservação

O recipiente tinha uma tampa de dolomita, uma rocha, fixada com betume, material usado como vedante. Os cientistas estudaram tanto o fechamento quanto o conteúdo, procurando sinais de compostos antigos. A combinação de técnicas ajuda a distinguir restos do perfume e da vedação.

Os exames ofereceram quatro pistas sobre o conteúdo preservado:

Quartzo: protegeu o material em um frasco resistente.

protegeu o material em um frasco resistente. Dolomita: formava a pequena tampa cilíndrica.

formava a pequena tampa cilíndrica. Betume: ajudava a fechar a passagem de ar.

ajudava a fechar a passagem de ar. Moléculas: permitiram comparar a essência com referências atuais.

Entre os recursos usados estão a difração de raios X e a cromatografia gasosa associada à espectrometria de massas. Esta última técnica separa substâncias e ajuda a reconhecer sua composição. Os exames também apontaram uma base de gordura vegetal, possivelmente azeite de oliva, ainda sem confirmação definitiva.

Por que o achado não revela o cheiro de todos os romanos?

O frasco representa um objeto específico, de uma tumba, datado do século I depois de Cristo. Não existe uma amostra de perfumes de todas as regiões do império. Como explica o verbete sobre a planta do patchouli, a essência tem uso atual, mas isso não estabelece sua frequência no passado.

A tumba coletiva guardava seis adultos, três mulheres e três homens, além de objetos funerários. O quartzo trabalhado e o conjunto sugerem valor elevado. Um achado assim ilumina possíveis práticas de um grupo, enquanto outras pessoas talvez usassem ingredientes, recipientes e costumes diferentes.

A descoberta mostra como objetos comuns podem guardar informações por milhares de anos – IMAGEM ILUSTRATIVA

Outros objetos romanos também guardam sinais do tempo

O interesse científico não está apenas no perfume. O ambiente funerário, a tampa e a composição do frasco ajudam a entender como materiais sobrevivem enterrados. Outro estudo de vidro romano transformado pelo solo mostra que a passagem dos séculos pode conservar objetos e, ao mesmo tempo, mudar sua superfície.

Existem descobertas de utensílios romanos quase completos, úteis para comparar materiais e formas de uso. No caso de Carmona, porém, a prova mais importante está nos resíduos químicos identificados. Eles registram uma possibilidade aromática real, embora a experiência de sentir aquele perfume exatamente como antes permaneça fora do alcance atual.

O frasco amplia as perguntas sobre o passado

Os pesquisadores conseguiram examinar uma mistura antiga porque o recipiente não chegou vazio até nós. O resultado abre caminhos para buscar outros compostos em frascos preservados e comparar diferentes lugares e períodos. Ainda será necessário separar o que a química confirma daquilo que os documentos apenas sugerem.

Por enquanto, o frasco de Carmona aproxima a pesquisa de algo pouco registrado em escavações: um possível aroma da vida romana. O patchouli identificado de forma provável é uma pista concreta, mas continua sendo a história de um perfume e seu contexto, não de todo um império.