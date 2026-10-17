Entre 800 objetos de pedra em Kent, Inglaterra, havia dois machados de mão gigantes de cerca de 300 mil anos. O maior mede 29,5 centímetros, tamanho que dificulta imaginar seu manuseio. Divulgada em 2023, a descoberta mostra habilidade na fabricação do sílex, mas sua função ainda intriga pesquisadores.

Onde apareceram as ferramentas gigantes de pedra?

A escavação ocorreu em Frindsbury, no condado de Kent, antes de uma obra para a escola Maritime Academy. A equipe encontrou os materiais em depósitos antigos perto do vale do rio Medway. Havia cerca de 800 artefatos de pedra, associados a paisagens muito anteriores à atual.

Segundo a University College London, as peças foram retiradas de sedimentos ligados a um antigo canal de rio e uma depressão no terreno. Isso é importante para estudar como chegaram ali. O conjunto não foi encontrado numa oficina preservada exatamente como seus fabricantes a deixaram.

As ferramentas mostram habilidades antigas, mas sua função ainda desperta perguntas entre pesquisadores – IMAGEM ILUSTRATIVA

Por que o tamanho dessas peças surpreendeu?

Entre os achados havia dois machados de mão gigantes, feitos de sílex, uma pedra capaz de formar bordas cortantes. A maior peça tem 29,5 centímetros de comprimento. É mais longa que muitos utensílios manuais, o que torna difícil imaginar uma pegada confortável e segura.

A arqueóloga Letty Ingrey, da instituição britânica, explica que a equipe usa a classificação gigante para peças com mais de 22 centímetros. A maior está entre os exemplares mais longos registrados no país. A medida mostra a escala, mas sozinha não prova qual tarefa ela desempenhava.

As bordas e a ponta revelam trabalho cuidadoso

Essas ferramentas foram moldadas pela retirada planejada de lascas dos dois lados da pedra. O resultado combina uma ponta longa e relativamente fina com uma base mais grossa. Há sinais de controle sobre formato e corte, mas isso não garante que o objeto tenha sido prático para qualquer serviço.

Quatro dados ajudam a avaliar a diferença entre a peça e um utensílio comum:

Conjunto: aproximadamente 800 artefatos recuperados na escavação.

aproximadamente 800 artefatos recuperados na escavação. Gigantes: dois machados ultrapassaram 22 centímetros.

dois machados ultrapassaram 22 centímetros. Maior peça: alcançou 29,5 centímetros de comprimento.

alcançou 29,5 centímetros de comprimento. Formato: ponta longa, bordas trabalhadas e base espessa.

Os pesquisadores apresentaram medidas, fotografias e comparações no estudo publicado na Internet Archaeology. A análise permite distinguir características da fabricação e possíveis alterações posteriores. Há também ferramentas de pedra achadas em outros lugares, mas são casos separados e cada conjunto exige avaliação própria.

Para que serviam machados de mão tão grandes?

Machados de mão menores podiam ser usados para cortar materiais e processar carne. No caso das peças gigantes, segurar a ferramenta por muito tempo talvez fosse difícil. Os arqueólogos consideram a possibilidade de função simbólica ou demonstração de habilidade, mas não apresentam essa ideia como resposta definitiva.

O termo machado de mão descreve uma classe ampla de utensílios antigos, não apenas armas para cortar madeira. Nem toda peça tinha cabo, e o nome pode causar confusão. Em Kent, não existe uma conclusão segura sobre o motivo de fabricar exemplares tão grandes.

A descoberta ajuda a investigar o comportamento de grupos humanos que viveram muito antes de nós – IMAGEM ILUSTRATIVA

O terreno ajuda a estudar a presença humana antiga

Os objetos foram associados a depósitos da Idade da Pedra antiga, em período aproximado de mais de 300 mil anos. Os cientistas analisam a posição dos materiais e as camadas do solo para reconstruir a paisagem. Não é possível identificar automaticamente a espécie humana responsável por cada peça.

O vale do Medway teria reunido rios e animais de grande porte. Os achados podem revelar como antigos grupos utilizavam esse ambiente. Outra descoberta, de uma ferramenta feita com osso de elefante, também mostra que a tecnologia antiga exigia escolhas de material e não pode ser julgada somente pela aparência.

As perguntas sobre o tamanho continuam em aberto

A publicação de 2023 apresentou a escavação e o estudo inicial da maior ferramenta. Outras comparações podem ajudar a investigar técnicas, desgastes e possíveis usos. Ainda falta evidência direta para afirmar que eram objetos cerimoniais, armas especiais ou peças feitas somente para mostrar força e destreza.

O valor das ferramentas gigantes está justamente nessa dúvida bem delimitada. Os 29,5 centímetros de pedra trabalhada revelam habilidade, enquanto seu tamanho desafia a explicação mais simples. As 800 peças de Kent oferecem um conjunto amplo para testar hipóteses sem transformar uma possibilidade em certeza histórica.