Debaixo de cerca de 20 metros de água, a madeira trabalhada encontrada no Lago Arendsee, no norte da Alemanha, preservou marcas feitas há até 10.500 anos. O material antecede em cerca de três milênios a chegada dos primeiros agricultores à Alemanha central e pode ter integrado uma construção mesolítica.

Onde a madeira trabalhada foi encontrada no Lago Arendsee?

O achado veio do Lago Arendsee, na região de Altmark, no estado alemão da Saxônia-Anhalt. Pesquisas subaquáticas já haviam localizado ali embarcações, estruturas de pesca e outros vestígios preservados sob o sedimento.

Os novos materiais estavam em uma antiga faixa de margem hoje submersa. A localização, a cerca de 20 metros de profundidade, ajuda a explicar por que objetos produzidos por grupos mesolíticos permaneceram protegidos de muitas alterações ocorridas na superfície.

Madeira de 10.500 anos encontrada no Lago Arendsee

Por que a madeira conseguiu sobreviver por mais de dez milênios?

O próprio lago tem uma geologia incomum. Seu fundo sofre subsidência ligada a um depósito subterrâneo de sal, processo que fez antigas áreas costeiras afundarem e serem cobertas por sedimentos, criando condições favoráveis à conservação de materiais orgânicos.

O Arendsee chega a quase 50 metros de profundidade e cobre mais de cinco quilômetros quadrados. Essa dinâmica do relevo submerso transformou antigas margens ocupadas por pessoas em zonas arqueológicas hoje acessíveis principalmente por mergulho.

Quais sinais mostram que a madeira foi realmente trabalhada?

Os arqueólogos não encontraram apenas galhos depositados naturalmente. Um dos objetos é um poste de aproximadamente 1,6 metro com sinais de corte e de trabalho humano, além de outras peças que também apresentam marcas compatíveis com processamento intencional.

Os principais indícios materiais são estes:

Marcas de corte: indicam intervenção com ferramentas, não simples quebra natural.

indicam intervenção com ferramentas, não simples quebra natural. Formato de poste: sugere uma peça preparada para cumprir função estrutural.

sugere uma peça preparada para cumprir função estrutural. Contexto preservado: a posição sob sedimentos ajuda a relacionar os objetos à antiga margem.

Madeira de 10.500 anos encontrada no Lago Arendsee

Por que o achado pode mudar a visão sobre caçadores-coletores?

A datação de até 10.500 anos coloca essas peças em uma época na qual os habitantes da região ainda viviam de caça, coleta e pesca. Os primeiros agricultores só chegariam à Alemanha central por volta de 5500 a.C.

Se o poste realmente pertenceu a uma construção, o achado acrescentará uma evidência rara de estrutura de madeira mesolítica. A hipótese ainda está em investigação, por isso os pesquisadores evitam definir se era uma habitação, plataforma ou outro tipo de instalação.

O que ainda falta descobrir sob a antiga margem do lago?

As próximas etapas precisam determinar a extensão do sítio, a relação entre as peças e a função das possíveis estruturas. Sonar de alta resolução e veículos subaquáticos ajudam a mapear o relevo sem remover grandes áreas de sedimento, preservando o contexto arqueológico para novas campanhas.

A madeira trabalhada já confirma atividade humana muito antiga junto ao Arendsee. Se futuras análises conectarem os postes a uma construção organizada, o lago poderá oferecer uma janela excepcional para entender como caçadores-coletores transformavam o espaço milhares de anos antes da agricultura regional.