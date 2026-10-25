A imagem da criança aparece num outdoor de matrículas, embora a mãe tenha autorizado fotografias somente para a agenda escolar. A direção afirma que a permissão também incluía publicidade, mas essa finalidade não consta do documento. A disputa envolve proteção da imagem e interrupção da divulgação questionada.

A foto da agenda pode ser usada para vender matrículas?

A mãe permitiu que a escola fotografasse o filho e compartilhasse registros das atividades com as famílias. Essa autorização tinha um público e uma finalidade descritos. Uma campanha para atrair novos alunos envolve divulgação comercial mais ampla, inclusive para pessoas fora da comunidade escolar.

O direito à imagem protege o uso identificável do rosto de uma pessoa. Com crianças, a análise também exige cuidados próprios de proteção. Autorizar o registro de uma atividade não equivale necessariamente a permitir uma propaganda pública.

A mãe questiona se a escola poderia utilizar a imagem do filho para uma finalidade diferente da combinada

O outdoor mostrou o aluno fora do público combinado

A mãe encontrou o rosto do filho em um anúncio de matrículas exposto na rua. Ao questionar a escola, ouviu que o termo anterior cobriria essa divulgação. O documento apresentado, porém, trata do envio de registros às famílias, e não menciona publicidade externa.

Neste caso fictício, o elemento decisivo é a diferença de finalidade. Não há informação de que a criança ou sua responsável tenham aprovado separadamente a campanha. Também não foi informado se outros registros foram publicados em diferentes canais.

Quais registros podem esclarecer a autorização?

A mãe pode guardar o termo de autorização entregue à escola, a foto do outdoor com data e eventuais mensagens da direção. Esses registros ajudam a comparar a finalidade permitida com o uso efetivamente realizado. O foco é a proteção da criança.

Os registros que ajudam a esclarecer a diferença são:

Termo: finalidade e público das fotos autorizadas.

finalidade e público das fotos autorizadas. Outdoor: imagem, local, data e campanha em que apareceu.

imagem, local, data e campanha em que apareceu. Mensagens: resposta da escola e pedidos de retirada.

Também importa identificar quem autorizou a campanha e se houve avaliação do melhor interesse do aluno. O documento deve ser lido por inteiro, sem presumir cláusulas que não aparecem. Consentimento genérico não deve ser usado como justificativa automática para qualquer divulgação.

A circulação da imagem exige providências específicas

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 17, protege a imagem e a identidade de crianças e adolescentes. A exposição comercial deve ser examinada à luz dessa garantia. No caso narrado, pedir a interrupção do uso é uma providência ligada à proteção, não uma decisão judicial antecipada.

A responsável pode solicitar retirada ou suspensão da propaganda e esclarecimentos escritos sobre os canais usados. Eventual reparação depende das circunstâncias, das provas e do direito aplicável. Não foi descrita resposta definitiva da escola nem uma solução já alcançada.

O caso levanta dúvidas sobre os limites das autorizações de imagem envolvendo crianças

A proteção de dados considera o melhor interesse

O Enunciado nº 1 da ANPD informa que o tratamento de dados de crianças e adolescentes pode seguir hipóteses legais da legislação de dados, desde que prevaleça o melhor interesse da criança. Isso não torna toda publicação automaticamente válida nem exige tratar o consentimento como única hipótese.

Uma escola deve explicar para que utiliza a imagem, quem poderá vê-la e quais medidas de proteção adotará. Compartilhar lembranças da turma e anunciar novas matrículas possuem efeitos diferentes. Clareza de finalidade é decisiva para examinar o uso questionado.

O que ainda falta resolver nesse caso?

Até o ponto descrito, a mãe contestou o uso publicitário e a direção defendeu a amplitude do termo. Não há notícia de retirada do outdoor, acordo ou julgamento. A análise deve preservar a identidade e os interesses da criança, inclusive na divulgação do conflito.

O caminho responsável é verificar o documento, formalizar o pedido de interrupção e buscar orientação adequada se persistir a exposição. A autorização para fotos escolares tem limites relacionados à finalidade. O aluno não deve carregar o custo de uma decisão tomada por adultos.