Em um caso fictício, uma jovem completa 18 anos e descobre apenas R$ 670 numa poupança com depósitos acumulados de R$ 43 mil durante 12 anos. A mãe admite retiradas para despesas familiares numa crise financeira. A filha solicita extratos bancários e explicações para reconstruir todas as movimentações da conta.

A poupança da filha guardava uma promessa de futuro

Ao longo de 12 anos de depósitos, a mãe colocou dinheiro numa conta em nome da filha. A quantia total informada era de R$ 43 mil. Quando atingiu a maioridade, a jovem consultou o saldo e encontrou uma diferença que não sabia explicar.

A existência da conta em seu nome gerava uma expectativa de reserva pessoal. Mas depósito, saldo e retirada são informações distintas. Para entender quanto entrou, quando saiu e quem realizou cada operação, ela precisaria consultar o histórico bancário, não apenas o saldo exibido no aplicativo.

A descoberta trouxe dúvidas sobre quem poderia movimentar os valores depositados durante a infância

Como as retiradas se tornaram motivo de conflito?

A mãe reconhece que usou parte dos recursos em despesas da família durante uma crise. A filha questiona se todas as operações atendiam às suas necessidades ou se o dinheiro foi empregado em gastos sem relação com seu próprio interesse. Nenhuma das duas versões resolve, sozinha, a discussão.

Os extratos de toda a movimentação são essenciais porque podem separar retiradas pequenas, transferências e pagamentos feitos em datas diferentes. Também ajudam a verificar se os R$ 43 mil representam a soma dos depósitos, e não um saldo que deveria ter permanecido intacto até os 18 anos.

O que a jovem precisa reunir para esclarecer os saques?

Antes de falar em devolução, a jovem busca documentos que indiquem a origem dos depósitos e o destino do dinheiro. Uma doação feita exclusivamente à filha pode exigir análise diferente da renda administrada pelos pais para custear suas necessidades enquanto era menor.

Os registros que podem ajudar a reconstituir o período são:

Extratos completos: depósitos, saques, transferências e datas.

depósitos, saques, transferências e datas. Comprovantes de origem: identificação de quem colocou os valores na conta.

identificação de quem colocou os valores na conta. Recibos familiares: despesas com moradia, escola, alimentação e saúde.

despesas com moradia, escola, alimentação e saúde. Condições de doação: eventuais restrições documentadas ao uso dos recursos.

Esses documentos permitem distinguir gastos para sustento da filha de outras destinações, sem presumir irregularidade por toda retirada. Se o banco não fornecer determinado registro, a solicitação pode ser formalizada. Uma análise posterior deverá considerar também os períodos de guarda documental e as provas disponíveis.

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A administração dos bens dos filhos tem limites

O poder familiar envolve deveres de cuidado e administração. Pelo Código Civil, artigo 1.689, os pais administram e, em regra, usufruem dos bens dos filhos menores. Isso não significa autorização ilimitada para usar valores destinados à criança em benefício exclusivamente próprio.

A situação exige atenção à origem e finalidade de cada quantia, inclusive possíveis doações com restrição ao usufruto dos pais. Despesas reais de manutenção familiar podem ter tratamento diferente de uma retirada abusiva. A maioridade da filha permite que ela questione a gestão, mas não determina automaticamente o reembolso integral.

O caso levanta uma discussão sobre os limites da administração de contas bancárias abertas em nome dos filhos

Quando cabe exigir prestação de contas da mãe?

O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a ação de prestação de contas quando há suspeita fundamentada de abuso na administração dos bens do filho. A regra não impõe aos pais prestação judicial de contas por cada despesa cotidiana durante a menoridade.

Nesse caso ilustrativo, a diferença entre os valores motiva a busca por esclarecimentos, mas não prova desvio por si só. Uma eventual cobrança dependeria dos documentos, da origem dos recursos, da destinação dos saques e da avaliação jurídica das circunstâncias em que a família atravessou a crise.

O saldo de R$ 670 deixa uma questão em aberto

A jovem mantém o pedido de explicações, enquanto a mãe sustenta que os recursos ajudaram a manter a casa. Nenhuma decisão judicial aconteceu: trata-se de uma situação fictícia. A possibilidade de acordo ou de um pedido formal dependeria do exame dos registros e das justificativas apresentadas.

O ponto decisivo é reconstruir a história da poupança aberta em nome da filha, sem tratar o saldo baixo como prova automática de abuso e sem considerar a administração materna uma licença sem limites. O destino de cada valor poderá mudar a avaliação sobre eventual restituição.