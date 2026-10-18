Em um relato fictício, um casal contrata um guarda-móveis por 2 meses. Fotografias feitas na coleta mostram o sofá seco e sem manchas. Na devolução, o estofado retorna úmido, mas a empresa diz que uma proteção contra mofo custava à parte. O conflito envolve contrato, conservação e origem da umidade.

O sofá entrou no guarda-móveis sem sinais de umidade

O casal contrata a guarda temporária dos bens enquanto não pode mantê-los em casa. Na retirada, faz fotos do sofá antes do armazenamento. As imagens mostram o tecido em condições normais, sem manchas aparentes. O prazo acordado é de dois meses, conforme a situação ilustrativa.

O serviço contratado não é apenas ocupar um espaço: envolve condições descritas no contrato de guarda de móveis. É preciso saber se a empresa recebe e movimenta os objetos ou apenas aluga um box. Essa diferença pode afetar a análise das obrigações de conservação.

A empresa afirma que a proteção contra umidade não fazia parte do pacote escolhido

O que muda quando o sofá chega molhado?

Na devolução, aparecem manchas de umidade no tecido e o estofado está úmido. O casal compara o estado atual com as imagens da coleta e questiona a empresa. Os registros indicam uma mudança de condição, mas, sozinhos, não identificam com certeza onde a umidade surgiu.

A resposta do prestador é que uma proteção contra mofo deveria ter sido comprada separadamente. O casal afirma não ter recebido essa informação antes da contratação. Surge uma questão concreta: o serviço incluía o dever de guardar os móveis em condições adequadas, ou havia uma limitação claramente informada?

As fotos e o contrato ajudam a apurar o dano

Os dois reúnem imagens de entrada e saída, além do contrato e dos recibos. Também solicitam explicação sobre a armazenagem e a origem provável da umidade. Uma avaliação técnica pode ser útil para distinguir infiltração, condensação, transporte e outras causas possíveis.

Os registros que podem esclarecer o problema incluem:

Fotos da coleta: documentam o sofá antes de entrar no guarda-móveis.

documentam o sofá antes de entrar no guarda-móveis. Fotos da entrega: registram manchas e umidade após os dois meses.

registram manchas e umidade após os dois meses. Contrato: identifica o serviço, as exclusões e a informação dada ao cliente.

identifica o serviço, as exclusões e a informação dada ao cliente. Avaliação do estofado: ajuda a estimar limpeza, reparo e possível causa do dano.

A comparação permite discutir a responsabilidade pela deterioração, sem presumir que toda mancha prove falha do depósito. Também não basta alegar uma cobertura extra se a empresa não demonstrar quais eram as condições previamente informadas e como efetivamente cuidou do bem.

Quem deve pagar pela limpeza ou pelo reparo?

Se as provas apontarem falha na guarda e conservação, uma solução possível é a empresa custear a limpeza especializada ou o reparo necessário. O valor dependeria do serviço adequado, do dano comprovado e das condições do contrato. Não há obrigação automática baseada apenas na reclamação.

Por outro lado, se o dano tiver causa alheia à conduta da empresa, a conclusão poderá ser diferente. O casal pode solicitar uma resposta por escrito e evitar medidas caseiras que alterem as manchas antes do registro completo. A origem da umidade continua sendo essencial.

O casal questiona quem deve responder pelos danos encontrados depois do período de armazenamento

O dever de conservação existe mesmo em contratos pagos

O contrato de depósito ajuda a entender a guarda de bens móveis. O artigo 629 do Código Civil exige cuidado e diligência na conservação do objeto recebido. É necessário verificar se as características do serviço concreto se ajustam a esse regime.

Em um caso real diferente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal registrou uma decisão sobre objetos danificados por infiltração em armazenamento. Isso mostra a importância da prova, mas não determina resultado igual para todo sofá. Cada conflito exige verificar contrato, causa e prejuízo.

Como o casal pode encerrar a reclamação?

Em um desfecho possível, a empresa reconhece o problema e custeia a limpeza do sofá ou um reparo adequado. Se discordar, as partes podem discutir a prova do dano e as obrigações assumidas. Não existe acordo real confirmado neste episódio, construído apenas como exemplo.

As fotografias mostram a diferença entre entrada e devolução do móvel, mas precisam ser lidas junto com o contrato e a causa da umidade. O cuidado esperado de quem guarda bens não pode ser avaliado somente pela existência de uma taxa adicional anunciada depois.