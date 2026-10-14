As placas Mercosul têm quatro letras e três números em sete posições, mas essa sequência não informa diretamente a cidade do veículo. As cores dos caracteres indicam categorias de uso, enquanto a combinação funciona como identificação individual no registro, com regras próprias para conversão do padrão antigo.

O que representam as letras e os números da placa do carro?

O formato brasileiro atual utiliza sete caracteres alfanuméricos, organizados em uma sequência padronizada. São três letras, um número, outra letra e dois números finais. Essa combinação permite identificar individualmente cada veículo registrado, sem depender de uma inscrição que indique diretamente o município onde ele circula.

As placas de identificação de veículos passaram por diferentes sistemas ao longo da história brasileira. O modelo Mercosul substituiu a antiga disposição de três letras e quatro números por uma sequência com quatro letras e três números, ampliando as possibilidades de combinações disponíveis.

Significado das letras, números e cores das placas Mercosul

Por que as letras não revelam mais diretamente a cidade do veículo?

O padrão atual foi desenvolvido para oferecer uma identificação alfanumérica individual, distribuída por sistema informatizado. Diferentemente de modelos históricos, não existe uma posição reservada exclusivamente ao código do município. Portanto, observar as primeiras letras da placa não permite determinar, com segurança, a cidade onde o automóvel está registrado.

O Detran-SP explica que o formato segue a sequência LLLNLNN, na qual L representa letra e N representa número. A combinação é distribuída e controlada pelo sistema nacional de trânsito, enquanto os dados cadastrais ficam associados ao registro do veículo.

Como funciona a conversão das placas antigas para o padrão Mercosul?

Quando um veículo com identificação antiga precisa receber o modelo Mercosul, existe uma regra de equivalência. A quinta posição da placa anterior, que era numérica, passa a ser representada por uma letra. Assim, a conversão do padrão antigo mantém uma correspondência entre as duas identificações.

Por exemplo, a sequência antiga ABC1234 transforma-se em ABC1C34, porque o número 2, na quinta posição, corresponde à letra C. A tabela de conversão utiliza pares de 0 a 9 e de A a J. Essa regra não significa que todas as placas novas tenham letras limitadas a esse intervalo.

O que revelam as diferentes cores dos caracteres nas placas?

Embora o fundo branco seja predominante no padrão Mercosul, as letras e os números podem aparecer em cores diferentes. Essa distinção tem uma função específica: identificar a categoria de utilização do veículo. A cor não representa a potência do motor, o ano de fabricação ou a região de circulação.

Os anexos da Resolução Contran nº 969/2022 estabelecem quais cores correspondem às diferentes categorias. A regulamentação determina as seguintes identificações visuais:

Caracteres pretos: veículos particulares utilizados em atividades comuns.

veículos particulares utilizados em atividades comuns. Caracteres vermelhos: veículos comerciais, incluindo aluguel e aprendizagem.

veículos comerciais, incluindo aluguel e aprendizagem. Caracteres azuis: veículos oficiais e de representação.

veículos oficiais e de representação. Caracteres dourados: veículos diplomáticos e consulares.

veículos diplomáticos e consulares. Caracteres verdes: veículos especiais de experiência, fabricantes e testes.

veículos especiais de experiência, fabricantes e testes. Caracteres cinza-prata: veículos de coleção no padrão Mercosul.

veículos de coleção no padrão Mercosul. Caracteres brancos: veículos de coleção com placa especial de fundo preto, para uso restrito ao território nacional.

Significado das letras, números e cores das placas Mercosul

Para que servem o QR Code e a faixa azul na placa do carro?

Além dos caracteres, a placa apresenta elementos destinados à padronização e à segurança. A faixa azul superior contém o nome BRASIL, o símbolo do Mercosul e a bandeira brasileira. Já o QR Code participa de um sistema de rastreabilidade relacionado à fabricação e à autenticidade da identificação.

O código permite verificar informações técnicas da placa por sistemas apropriados, incluindo dados de fabricação, sem funcionar como uma consulta pública irrestrita aos dados pessoais do proprietário. Dessa forma, a identificação veicular combina letras, números, cores e recursos de segurança. Cada elemento cumpre uma função no controle e no reconhecimento dos veículos brasileiros.