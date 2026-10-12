Em Racetrack Playa, um lago seco na Califórnia, pedras deixavam longos riscos no chão sem que ninguém conseguisse observar o movimento. O fenômeno das pedras móveis foi registrado durante o inverno de 2013 e 2014. A explicação envolveu placas de gelo finíssimas, água rasa e ventos capazes de empurrar rochas lentamente.

Por que as pedras móveis deixam linhas no chão de Racetrack Playa?

A planície de Racetrack Playa fica em uma região desértica conhecida pelo calor e pela escassez de chuva. Seu fundo é composto por sedimentos finos, que ficam lisos quando molhados. Depois que secam, preservam sulcos compridos marcando o caminho percorrido pelas pedras.

O curioso é que algumas rochas ficam imóveis durante anos, enquanto outras deixam trilhas paralelas ou mudam de direção. Como a movimentação acontece em episódios raros e pode ser muito lenta, os rastros no barro seco permaneceram visíveis por muito tempo sem uma testemunha direta do processo.

Como uma película de gelo faz pedras se moverem no deserto

O que as câmeras revelaram durante o inverno de 2013 e 2014?

Uma equipe instalou instrumentos meteorológicos, câmeras e pedras equipadas com sensores de localização. O estudo publicado em 2014 descreveu o deslocamento provocado por gelo de 3 a 6 milímetros de espessura, formado em uma piscina temporária de água sobre a planície.

As observações contrariaram a ideia de que seria necessário um vento excepcionalmente forte para arrastar as pedras. Grandes placas de gelo flutuante, ao se romperem, aumentavam a superfície empurrada pelo vento. Assim, a força transmitida pelo gelo conseguia mover rochas mesmo sem levantá-las completamente do solo.

Como uma camada tão fina consegue empurrar uma pedra?

O mecanismo começa quando a chuva forma uma lâmina rasa de água sobre o terreno. O frio da noite congela a superfície, e o sol da manhã ajuda a quebrar a película em grandes placas. O vento passa a empurrar essas placas, que pressionam as pedras contra o barro úmido.

O deslocamento depende da combinação de condições, não apenas da presença de gelo. Cada etapa precisa acontecer na ordem adequada:

Água acumulada: cobre parte do fundo seco sem submergir totalmente as pedras.

cobre parte do fundo seco sem submergir totalmente as pedras. Congelamento noturno: forma uma camada fina sobre a poça.

forma uma camada fina sobre a poça. Ruptura ao sol: divide o gelo em placas móveis.

divide o gelo em placas móveis. Vento moderado: empurra as placas e, com elas, as rochas.

Como uma película de gelo faz pedras se moverem no deserto

Quanto uma pedra pode percorrer sem que pareça estar andando?

Durante as medições, algumas pedras equipadas com sensores acumularam até 224 metros de deslocamento em vários episódios, não em uma única arrancada. As velocidades observadas eram pequenas, aproximadamente de dois a cinco metros por minuto, o que dificulta perceber o movimento sem um ponto fixo de comparação.

O serviço responsável pelo parque explica que as rochas são uma atração de uma área remota e frágil. Por isso, não se deve deslocar pedras nem entrar com veículos sobre a planície. Os rastros preservados são parte essencial da observação desse fenômeno natural.

Por que as pedras não se movimentam sempre que venta?

O detalhe mais importante é que o deserto precisa ficar molhado e congelar temporariamente. Ventos comuns não reproduzem o processo quando falta água ou quando as noites não são frias o suficiente. Essa coincidência explica por que tantas trilhas antigas permaneceram sem uma explicação observada durante décadas.

As câmeras e os sensores transformaram marcas misteriosas em um fenômeno físico documentado. A película de gelo, embora tenha apenas alguns milímetros, pode reunir força suficiente para deslocar pedras quando o terreno e o vento ajudam. O rastro que fica depois é o registro silencioso desse movimento raro.