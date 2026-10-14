Durante uma exploração nas proximidades do Havaí, pesquisadores encontraram uma estrada de tijolos amarelos a 1.029 metros de profundidade no Pacífico. O pavimento aparente não foi construído por pessoas: é uma formação de rocha vulcânica fraturada, revelada por câmeras de um robô submarino em 2022.

Por que uma estrada de tijolos amarelos apareceu no fundo do Pacífico?

A surpresa ocorreu durante uma missão que investigava montanhas submersas numa região protegida do oceano. Enquanto o equipamento deslizava próximo ao fundo, as câmeras mostraram uma superfície clara, dividida em blocos quase retangulares. O desenho geométrico lembrava um caminho pavimentado, embora nenhum tijolo tivesse sido encontrado.

O registro oficial da expedição situa a descoberta perto do cume do monte submarino Nootka, durante uma campanha entre abril e maio de 2022. Os pesquisadores percorriam áreas pouco observadas para investigar a origem geológica das elevações e os organismos que habitam suas encostas.

Formação vulcânica lembra estrada no fundo do Pacífico

Como a rocha vulcânica adquiriu rachaduras quase perfeitas?

O material foi identificado como um depósito de hialoclastite, rocha formada por fragmentos vulcânicos associados ao contato entre material quente e água. Depois de sua formação, tensões causadas por aquecimento e resfriamento podem abrir fraturas. Algumas se cruzam em ângulos próximos de 90 graus, produzindo a aparência de blocos encaixados.

O efeito visual fica ainda mais impressionante porque parte da superfície é relativamente plana. Visto pela câmera, o padrão de rachaduras parece organizado, como se alguém tivesse escolhido o tamanho das pedras. Na realidade, a geometria reflete processos naturais que modificaram a rocha ao longo do tempo.

Que detalhes chamaram atenção nas imagens do fundo do mar?

Além da semelhança com uma calçada, o local reúne marcas da história vulcânica do fundo oceânico. A equipe observou rochas de diferentes aspectos e recolheu amostras durante a campanha. O cenário ajuda a relacionar a formação amarelada com outros materiais encontrados nas montanhas submarinas.

O interesse científico não se limita ao formato curioso: a exploração também investiga como organismos se estabelecem em superfícies rochosas profundas. Os principais detalhes observados ajudam a separar a aparência de construção humana da origem geológica. Entre eles estão:

Rachaduras retas: várias linhas se cruzam em ângulos próximos de 90 graus.

várias linhas se cruzam em ângulos próximos de 90 graus. Superfície clara: a coloração destaca os blocos contra as rochas vizinhas.

a coloração destaca os blocos contra as rochas vizinhas. Origem vulcânica: o material resulta de processos ligados a antigas erupções.

o material resulta de processos ligados a antigas erupções. Relevo submarino: a estrutura fica próxima ao topo de uma montanha submersa.

a estrutura fica próxima ao topo de uma montanha submersa. Amostras de rochas: os cientistas também coletaram materiais para análises posteriores.

os cientistas também coletaram materiais para análises posteriores. Vida marinha: as encostas abrigam organismos associados aos ambientes profundos.

Formação vulcânica lembra estrada no fundo do Pacífico

Como os robôs submarinos conseguiram registrar essa formação?

O navio de pesquisa utilizou veículos operados remotamente, equipados com câmeras, iluminação e instrumentos de coleta. Controlados a partir da superfície, eles alcançaram profundidades inacessíveis a mergulhos convencionais. Assim, a equipe pôde observar a estrutura rochosa sem depender de imagens obtidas apenas por sonar.

A cena foi divulgada pelo canal oficial Nautilus Live, que reúne os registros da expedição. No vídeo, as câmeras percorrem o pavimento natural enquanto os exploradores comentam as linhas surpreendentemente regulares encontradas no fundo do Pacífico.https://www.youtube.com/embed/TID2kc8yb9Q

O que a descoberta revela sobre as montanhas escondidas no oceano?

A formação demonstra como processos vulcânicos podem produzir desenhos semelhantes a construções humanas, mesmo em lugares remotos. Ao investigar o relevo do fundo marinho, os cientistas também registram características das rochas, coletam amostras e observam comunidades que vivem longe da luz solar.

As linhas geométricas não indicam uma cidade perdida nem uma estrada abandonada. Elas mostram a capacidade da natureza de criar padrões surpreendentes por meio de fraturas e alterações geológicas. A descoberta de 2022 permanece como um exemplo de como a exploração oceânica pode mudar nossa percepção do fundo do mar.