EM FOCO Resumo da matéria 01 Bolsões de ar O tecido dobrado forma células que seguram camadas de ar e ajudam a reduzir parte da troca térmica perto da janela. 02 Ajuste faz diferença Medir a janela e limitar frestas ao redor da persiana ajuda a aproveitar melhor a capacidade de isolamento do modelo. 03 Conforto variável O efeito depende de clima, luz solar, tecido e uso diário, sem permitir uma promessa de economia igual para todas as casas.

A persiana celular ajuda a controlar a troca térmica pela janela porque seu tecido dobrado forma bolsões de ar isolantes. Ela regula a luminosidade, mas o desempenho depende do modelo e da instalação. O encaixe próximo ao vidro faz diferença, com resultados variáveis conforme clima e exposição solar.

Por que a persiana celular tem pequenos bolsões de ar?

A persiana controla a entrada de luz por meio de um tecido ou de lâminas. No modelo celular, o tecido tem dobras que formam pequenos espaços fechados, lembrando um favo de mel. Essa estrutura cria camadas de ar entre o lado da janela e o ambiente.

O ar parado dentro das células dificulta parte da passagem de calor. Assim, a peça faz mais que escurecer ou dar privacidade. A capacidade de isolamento muda conforme o tecido, o número de camadas e as frestas nas laterais da janela.

A estrutura interna cria uma camada de ar que pode reduzir a troca de calor com a janela.

Como os bolsões ajudam a controlar o calor pela janela?

Em dias frios, a persiana bem ajustada ajuda a reduzir a perda de calor para o vidro. Nos dias quentes, pode limitar parte do ganho de calor vindo da janela. O resultado não é igual em todas as casas, porque depende do sol, do clima e do uso.

O Departamento de Energia dos Estados Unidos relata testes que associaram coberturas celulares isolantes à melhoria do conforto e do desempenho energético. Esses resultados não autorizam prometer uma economia fixa para qualquer quarto brasileiro, pois instalações e necessidades de aquecimento ou resfriamento são diferentes.

O que observar na hora de escolher e instalar?

Antes de comprar, meça a largura e a altura da janela conforme o manual do modelo. Confira se o produto pode ser instalado dentro do vão, perto do vidro, ou por fora. Uma folga grande nas laterais tende a deixar mais ar circular ao redor da peça.

Também avalie se prefere uma versão que filtra a luz ou outra com maior bloqueio luminoso. O conforto térmico não depende somente de escurecer: a estrutura, o encaixe e o modo de abrir e fechar ao longo do dia influenciam o resultado.

A seguir listamos quatro pontos da instalação que podem influenciar o conforto junto da janela:

Medidas do vão: conferir largura, altura e instruções de montagem.

conferir largura, altura e instruções de montagem. Encaixe lateral: observar possíveis frestas ao redor da peça.

observar possíveis frestas ao redor da peça. Controle de luz: escolher filtragem ou maior escurecimento conforme o quarto.

escolher filtragem ou maior escurecimento conforme o quarto. Uso diário: ajustar a abertura aos períodos de sol e frio.

Leia também: O ingrediente comum na cozinha que não deve ser misturado com água sanitária na hora de limpar a casa

O acessório chama atenção de quem busca mais conforto sem fazer grandes mudanças no quarto.

Qual a diferença entre persiana celular e modelos comuns?

O material técnico do Departamento de Energia distingue persianas celulares dos modelos comuns por seus benefícios de aquecimento, resfriamento e conforto. Uma cortina de tecido simples pode bloquear parte da luz, mas não tem necessariamente os bolsões de ar construídos no próprio material.

Já as persianas de lâminas permitem ajustar a iluminação com facilidade, porém podem deixar mais trocas de ar pelo conjunto. A escolha envolve luz, vista externa, privacidade, espaço disponível e instalação correta. Nenhum modelo elimina completamente o calor que atravessa a janela.

A seguir listamos três diferenças de funcionamento que ajudam a escolher entre os modelos:

DADOS EM FOCO O que observar antes de decidir Comparação entre observações e cuidados necessários Tipo Estrutura Efeito mais evidente Celular Bolsões de ar Isolamento adicional Lâminas Partes ajustáveis Controle da luz Cortina simples Tecido sem células Cobertura visual

Em quais quartos ela pode fazer mais sentido?

Quartos que recebem sol forte em parte do dia podem se beneficiar de um controle melhor sobre a entrada de luz e calor. Em locais frios, o fechamento adequado também pode diminuir a sensação de vidro gelado. O ganho real deve ser observado no próprio ambiente.

Uma persiana celular bem escolhida reúne decoração e uma camada extra de isolamento para a janela. O melhor resultado vem de combinar tecido adequado, medidas corretas e uso diário consciente, sem confundir melhoria do conforto com garantia de redução específica na conta de energia.