Um casal encomenda persianas blackout para escurecer o quarto, mas recebe um tecido que deixa passar luz de forma inesperada. A situação é fictícia e mostra por que o orçamento, a amostra e as condições de instalação precisam ser comparados antes de concluir se houve troca de material ou outro problema.

O tecido e a montagem podem causar problemas diferentes

Uma persiana de tecido opaco ainda pode permitir a entrada de luz pelas frestas laterais. Isso é diferente de receber tecido translúcido no lugar de um material cuja superfície deveria bloquear a claridade.

A palavra blackout não garante, sozinha, vedação completa em qualquer janela. É preciso comparar a especificação do fabricante, a amostra aprovada, as dimensões e o resultado da montagem, sem inventar percentual de bloqueio.

Persianas blackout entregues com tecido diferente do orçamento

O que o orçamento comprova sobre a encomenda?

Um orçamento com modelo e tecido identificados ajuda a reconstruir o compromisso. O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor trata da oferta descumprida; o artigo 20 aborda alternativas para vícios de serviço quando aplicável.

Se a contratação configurar empreitada, os artigos 615 e 616 do Código Civil contemplam rejeição de obra fora das instruções e abatimento de preço. Nem toda compra de persianas recebe automaticamente esse enquadramento: importa a natureza do ajuste.

A seguir, veja quais características do pedido confrontar com a persiana recebida para separar material, medidas e montagem:

Tecido Orçamento identifica o modelo. Amostra define a referência. Translucidez pode contrariar opacidade prometida. Resultado Escurecimento não garante vedação lateral. Finalidade comunicada orienta comparação. Promessa expressa difere de expectativa. Dimensões Largura afeta a cobertura. Frestas podem existir com tecido opaco. Posição dos suportes influencia luz lateral. Alterações Mudança posterior precisa ser identificada. Mensagens podem documentar aceitação. Comparar com o pedido final.

Os registros que permitem comparar pedido e instalação

Fotografias do quarto sob iluminação diferente nem sempre são comparáveis. Para examinar a desconformidade alegada, convém reunir documentos ligados a cada etapa:

Orçamento: modelo, material, dimensões e acabamento prometidos.

modelo, material, dimensões e acabamento prometidos. Amostra: referência do tecido aceito antes da confecção.

referência do tecido aceito antes da confecção. Fotos: estado do tecido, fixação e entrada de luz em condições comparáveis.

estado do tecido, fixação e entrada de luz em condições comparáveis. Mensagens: finalidade comunicada e mudanças posteriormente aceitas.

As persianas com bolsões de ar ilustram outra função possível, ligada ao controle térmico. Mas isolamento de calor e escurecimento do quarto não são sinônimos e não substituem as características escritas no pedido.

Persianas blackout entregues com tecido diferente do orçamento

Quando a troca de tecido seria uma solução possível?

Se a amostra previa material opaco e foi entregue outro tecido, a questão envolve produto desconforme. Se o tecido correto foi instalado com frestas excessivas, talvez seja necessário analisar medidas e fixação antes de propor a solução.

Troca, reexecução ou abatimento não são respostas intercambiáveis em qualquer contrato. A alternativa cabível depende das regras aplicáveis, da falha demonstrada e do que as partes efetivamente acertaram, sem pressupor devolução automática.

Compare sinais de desconformidade e identifique o exame correspondente antes de solicitar uma solução:

Comparação de hipóteses e condições Sinal Examinar Problema possível Cuidado Luz atravessa tecido Trama e amostra Material divergente Não presumir erro de instalação Claridade nas bordas Medida e fixação Fresta lateral Tecido opaco não veda bordas Modelo diferente Orçamento e mensagens Especificação alterada Verificar aceitação

Composição e acabamento influenciam o desempenho esperado

Além do tecido, a distância da peça à janela afeta a entrada de claridade. Um caso de tecido e forro de cortinas ajuda a distinguir problemas de composição de problemas de instalação e acabamento.

No cenário fictício, o casal precisa diferenciar material efetivamente diferente de uma expectativa sobre vedação lateral que não foi contratada. A comparação mais útil liga o resultado observado às promessas verificáveis do pedido.

Persianas blackout entregues com tecido diferente do orçamento

Qual é o ponto decisivo para uma reclamação fundamentada?

O orçamento fornece um ponto de comparação entre o que foi encomendado e o que foi instalado. Ainda é necessário verificar alterações autorizadas, amostra e condições de instalação para delimitar o eventual desvio.

O quarto ficar mais claro do que o desejado não basta, isoladamente, para concluir que houve descumprimento. A questão é comprovar o que foi prometido e como foi entregue, distinguindo expectativas de características contratadas.