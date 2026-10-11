EM FOCO Resumo da matéria 01 Cerâmica pode ficar O novo piso pode cobrir o revestimento antigo quando as peças estão bem presas, sem grandes desníveis e dentro das regras do fabricante. 02 Encaixe sem cola O piso rígido usa bordas que se unem por clique, permitindo montar a superfície sem espalhar adesivo sobre toda a base. 03 Rejunte tem limite Alguns modelos aceitam juntas de até três milímetros sem nivelamento adicional, mas outras condições da base precisam ser avaliadas.

O piso de encaixe feito de vinílico rígido pode renovar uma sala de estar sem retirar toda a cerâmica antiga. As réguas se unem por um sistema de clique, mas a instalação depende de uma base firme, seca e nivelada. Em modelos específicos, juntas de até 3 mm podem permanecer sem receber massa niveladora.

Qual piso de encaixe consegue cobrir a cerâmica antiga?

A solução é o piso vinílico rígido de encaixe, também chamado de SPC em alguns catálogos. As peças têm uma base firme e bordas preparadas para se prender por clique. Diferentemente dos vinílicos colados, esse sistema dispensa espalhar cola para fixar cada régua.

O revestimento combina minerais e PVC, material plástico usado em vários produtos de construção. O sistema foi desenvolvido para pisos internos e permite trocar a aparência da sala. Porém, mesmo sendo rígido, ele não elimina a necessidade de avaliar o piso que ficará por baixo.

A instalação pode ser mais simples, mas alguns cuidados fazem diferença no resultado.

Quando a instalação direta sobre o piso antigo é possível?

A cerâmica antiga precisa estar bem fixada e nivelada. Peças soltas, trincas importantes e desníveis exigem avaliação antes da instalação. Também é necessário verificar a umidade e as instruções específicas do fabricante, pois cada coleção pode ter tolerâncias diferentes para as juntas.

Em modelos rígidos da linha Ambienta Tech, a fabricante informa que juntas de até 3 mm podem ficar sem nivelamento adicional, desde que a superfície esteja adequada. Esse limite não vale automaticamente para todos os pisos de encaixe ou para cerâmicas com falhas estruturais.

O que precisa ser conferido antes da reforma?

Antes de comprar, vale observar as juntas do rejunte, o alinhamento entre as placas e a existência de espaços ocos. Uma superfície aparentemente lisa pode ter cerâmicas mal aderidas. Portas, rodapés e mudanças de nível também precisam ser considerados, porque o novo piso acrescenta altura.

A base deve estar limpa e seca, sem resíduos de tinta, gordura ou poeira. Se houver irregularidades fora da tolerância, pode ser preciso corrigir a superfície. O profissional responsável deve seguir o manual da coleção escolhida, inclusive sobre folgas e acabamentos.

A seguir listamos cinco pontos para conferir antes de instalar um piso sobre o outro:

Peças firmes: cerâmicas soltas precisam de avaliação e correção antes da sobreposição.

cerâmicas soltas precisam de avaliação e correção antes da sobreposição. Superfície plana: diferenças de nível não podem passar do limite do fabricante.

diferenças de nível não podem passar do limite do fabricante. Juntas medidas: a tolerância de três milímetros vale apenas para modelos que a admitem.

a tolerância de três milímetros vale apenas para modelos que a admitem. Base seca: umidade exige investigação antes da instalação do vinílico.

umidade exige investigação antes da instalação do vinílico. Altura final: verifique portas, rodapés e encontro com outros ambientes.

Leia também: Coloque um capacho do lado de fora e outro do lado de dentro da porta: a sujeira fica presa antes de entrar pela casa

O estado do revestimento antigo é um detalhe importante antes de começar a mudança.

Qual é a diferença entre o piso clicado rígido e o colado?

No sistema clicado rígido, as bordas das réguas se encaixam e formam o piso sem adesivo espalhado na cerâmica. Isso costuma reduzir etapas da obra. Ainda assim, os recortes, a preparação e a montagem precisam respeitar as especificações de cada fabricante.

No vinílico colado, usa-se adesivo próprio e normalmente é necessário preparar a base com massa de regularização. Já alguns clicados rígidos toleram pequenas juntas. A diferença importante não é apenas o tempo de instalação, mas o tipo de superfície aceito pelo produto selecionado.

A seguir listamos quatro diferenças práticas entre as opções de revestimento:

DADOS EM FOCO Comparação para a reforma Quadro com informações sobre comparação para a reforma Critério Clicado rígido Vinílico colado Fixação Encaixe entre réguas Adesivo específico Preparação Depende do modelo e da base Normalmente exige regularização Rejunte da cerâmica Alguns aceitam até 3 mm Requer preparação compatível Instalação Menos etapas de colagem Exige aplicação de adesivo

Quando compensa renovar a sala sem quebrar o revestimento?

Essa escolha é útil quando a cerâmica está conservada e o objetivo é mudar o visual com menos demolição. Como não é preciso retirar todas as peças antigas, podem diminuir o entulho e a sujeira da reforma. O ganho depende das condições reais do ambiente.

O piso de encaixe oferece uma saída para transformar a sala sem arrancar cerâmica em bom estado. O resultado começa antes da primeira régua: conferir nivelamento, juntas, umidade e manual de instalação é o que permite aproveitar essa solução com segurança.