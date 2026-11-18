O piso marmorizado leva os veios do mármore a revestimentos como porcelanato e vinílico. Mesmo com desenhos parecidos, os dois pedem bases, instalações e cuidados diferentes. As placas grandes podem dar continuidade ao desenho numa sala, enquanto a escolha para a cozinha ou o banheiro começa pela indicação de uso de cada peça.

Qual é o piso com aparência de mármore?

O efeito vem dos veios impressos na superfície, que imitam as variações de cor da pedra. No porcelanato, o suporte é uma peça cerâmica. Já nas placas vinílicas, o desenho fica em um revestimento de outra composição, com instalação e orientações de manutenção próprias.

A coleção Classentino Marble, da Marazzi, exemplifica como o porcelanato reproduz vários desenhos de mármore em formatos diferentes. Um veio mais marcado chama a atenção quando repetido em várias placas. Em um cômodo pequeno, um padrão mais discreto pode ficar mais fácil de compor com móveis e paredes.

Piso marmorizado em porcelanato ou vinílico

Placas maiores reduzem as linhas que cortam a superfície

Em uma sala, aumentar o tamanho das peças costuma reduzir os pontos de encontro entre elas. Com menos linhas de rejunte à vista, o desenho do piso parece mais contínuo. O resultado depende da largura do cômodo e de onde os recortes vão cair.

Antes de assentar, projete a posição das peças. Essa paginação orienta a distribuição dos veios, evita recortes muito estreitos e organiza o encontro com portas e paredes. Mesmo quando duas placas parecem prolongar o mesmo veio, as juntas previstas pelo sistema continuam necessárias.

Como escolher entre porcelanato e piso vinílico?

Comece pelo uso do ambiente. O corredor seco, a cozinha sujeita a respingos e o piso dentro do chuveiro têm exigências diferentes. Na loja, compare as fichas das linhas que oferecem o mesmo efeito marmorizado e confirme o que cada fabricante declara sobre o local de aplicação.

Compare também o custo depois de incluir mão de obra, preparo da base e recortes. Uma peça grande que funciona bem em sala ampla pode exigir muitas sobras em um lavabo estreito. Os pontos que mais ajudam a comparar as opções aparecem em situações concretas:

Porcelanato em área seca. Peças amplas favorecem a continuidade visual. Confira a distribuição dos recortes e a indicação de uso da placa para o piso.

Peças amplas favorecem a continuidade visual. Confira a distribuição dos recortes e a indicação de uso da placa para o piso. Vinílico em sala ou quarto. Há linhas coladas e de encaixe. A ficha determina como preparar a base e quanta umidade o produto admite.

Há linhas coladas e de encaixe. A ficha determina como preparar a base e quanta umidade o produto admite. Revestimento na área de banho. Confira a aderência indicada para pés descalços e molhados, junto com o caimento até o ralo e a impermeabilização.

Confira a aderência indicada para pés descalços e molhados, junto com o caimento até o ralo e a impermeabilização. Revestimento na parede. Verifique se a mesma linha pode subir do piso à parede e se o sistema suporta a peça no formato escolhido.

Piso marmorizado em porcelanato ou vinílico

A base precisa estar firme antes de receber o acabamento

A orientação da Marazzi para instalar peças de grande formato destaca a regularidade da base, a argamassa apropriada e a cobertura adequada no verso da placa. Uma superfície irregular pode deixar desníveis entre bordas e dificultar o assentamento, mesmo quando a peça foi bem cortada.

Para instalar por cima do revestimento antigo, o sistema escolhido precisa admitir a sobreposição. Verifique a presença de peças soltas e sinais de umidade. Numa parede firme que só precisa mudar de aspecto, a pintura dos azulejos também é uma intervenção possível, com produtos próprios para aquele revestimento.

Todo acabamento marmorizado serve para áreas molhadas?

A indicação para piso de chuveiro depende da linha, do acabamento e do sistema de instalação. Uma superfície polida que funciona numa sala pode ficar escorregadia quando molhada. A aparência da placa na loja ajuda a escolher os veios, enquanto a ficha técnica esclarece onde ela pode ser usada.

Também observe o que fica sob o piso. A impermeabilização protege a base e o caimento conduz a água para o ralo. Juntas, argamassa e encontros com a parede precisam funcionar em conjunto para que um acabamento bonito continue adequado ao uso diário.

Uma amostra em casa ajuda a fechar a escolha

Coloque as amostras lado a lado no cômodo, perto da janela e sob a luz acesa à noite. Um fundo que parece branco na loja pode puxar para o cinza ao lado do armário. Compare também a repetição dos veios olhando mais de uma placa.

Se quiser repetir o desenho em ambientes vizinhos, compare o tom e o brilho das peças. Uma diferença discreta pode funcionar quando os pisos se encontram sob a porta. Se não houver uma combinação próxima, leve a cor de um ambiente para o outro pela parede.