Um teclado quebrado guarda peças aproveitáveis depois que o computador para de funcionar. As teclas viram ímãs para recados quando recebem pequenos pedaços de manta magnética no verso. A montagem pede atenção ao retirar os botões, usar a cola e fixar as letras, para evitar que se soltem da geladeira.

O que pode ser salvo de um teclado sem conserto?

As teclas com letras, números e sinais podem ser usadas como pequenas peças decorativas. Um projeto de Jason Poel Smith, divulgado pela revista Make, mostra como retirar os botões e colar manta magnética no verso para criar ímãs de geladeira.

O teclado de computador tem modelos com encaixes diferentes. Por isso, a retirada deve ser delicada e feita com o equipamento totalmente desconectado. Teclas já soltas ou rachadas precisam ser avaliadas antes de qualquer reaproveitamento.

Pessoa nivela o encaixe plástico de uma tecla antiga com alicate, preparando a base para receber um quadrado de manta magnética // Imagem ilustrativa feita por IA

Teclas podem receber pequenos pedaços de manta magnética

Separe uma manta magnética flexível, tesoura, cola apropriada e uma ferramenta para erguer as teclas. A Make sugere aproveitar até placas magnéticas de anúncios antigos. O objetivo é manter a parte magnética exposta para aderir à porta metálica da geladeira.

A montagem começa com a seleção das teclas e segue estas etapas:

Desconecte o teclado: retire o cabo ou as pilhas antes de abrir ou mexer nas peças.

retire o cabo ou as pilhas antes de abrir ou mexer nas peças. Solte as letras: levante cada tecla com cuidado, sem forçar suportes que possam quebrar.

levante cada tecla com cuidado, sem forçar suportes que possam quebrar. Nivele a base: apare encaixes salientes apenas com ferramenta adequada e proteção.

apare encaixes salientes apenas com ferramenta adequada e proteção. Corte a manta: faça quadrados menores que o verso de cada tecla.

faça quadrados menores que o verso de cada tecla. Cole e teste: espere a secagem completa e confira a fixação em uma superfície metálica.

Não é necessário abrir a parte eletrônica para obter as letras. A carcaça externa e os circuitos podem permanecer intactos durante o trabalho. Se a base da tecla não aceitar a manta, escolha outra em vez de insistir com força.

Como fazer os ímãs sem estragar as letras?

Prefira teclas com símbolos ainda bem visíveis e que não apresentem rachaduras. Depois de limpar e secar as peças, corte a manta de acordo com o tamanho da base. O encaixe magnético precisa ficar plano para que a letra não tombe.

Em vez de aplicar uma grande quantidade de cola, use o suficiente para fixar o ímã com firmeza. Siga as orientações do fabricante e deixe a secagem acontecer longe de crianças. Teste primeiro uma peça, pois certos adesivos podem deformar plásticos.

Pessoa aplica cola quente no verso de tecla nivelada, com quadrados de manta magnética preparados para fixação e secagem // Imagem ilustrativa feita por IA

A escolha da cola e do tamanho faz diferença

Um ímã grande demais pode aparecer nas bordas, enquanto um pedaço muito pequeno talvez não sustente um recado. Faça um teste com um papel leve na geladeira, conferindo se a peça não escorrega ao abrir a porta.

Há geladeiras com acabamentos que não recebem ímãs na frente. Verifique a superfície antes da montagem e não arraste as teclas sobre a pintura para evitar riscos. A ideia também funciona como decoração, mesmo quando não é usada para prender folhas.

Quais cuidados evitam acidentes com peças pequenas?

Os ímãs não devem ser tratados como brinquedos. A comissão de segurança de produtos dos Estados Unidos alerta para os riscos de engolir pequenos ímãs, especialmente os mais fortes. Mantenha peças soltas fora do alcance de crianças e animais.

O risco aumenta quando a cola se desprende ou uma tecla quebra e deixa um ímã pequeno exposto. Verifique a fixação de tempos em tempos. Quem usa cola quente ou alicate deve cuidar também de queimaduras e cortes durante a montagem.

Pessoa separa teclado quebrado para descarte eletrônico depois de reaproveitar teclas como ímãs, visíveis na geladeira ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

O restante do teclado precisa de descarte correto

Depois de separar as letras, ainda sobram placas, fios e outras peças que não devem ser misturados ao lixo doméstico. O Ministério das Comunicações orienta a entrega de eletrônicos em pontos destinados à logística reversa.

A transformação dá utilidade a uma parte do equipamento, mas não resolve todo o descarte. Separar corretamente o restante evita que a atividade de artesanato termine com circuitos e componentes eletrônicos no lixo comum. Assim, a decoração e o cuidado ambiental caminham juntos.