À noite, o Kawah Ijen pode parecer coberto por uma lava azul elétrica, mas o brilho não vem de rocha derretida dessa cor. O fenômeno está ligado ao enxofre em combustão: gases ricos no elemento encontram oxigênio em temperaturas elevadas e produzem chamas azuis visíveis com muito mais clareza no escuro.

Por que o Kawah Ijen parece derramar lava azul durante a noite?

O Kawah Ijen faz parte de um complexo vulcânico conhecido por seu lago ácido e depósitos de enxofre. O azul aparece principalmente perto das áreas onde gases quentes escapam e encontram condições para entrar em combustão.

Isso cria uma ilusão poderosa: as chamas podem acompanhar material sulfurado em movimento, dando a impressão de um fluxo luminoso descendo pela encosta. A cor observada, porém, pertence à combustão do enxofre, não a uma lava vulcânica naturalmente azul.

Por que o Kawah Ijen parece produzir lava azul à noite

O que acontece acima de 360 °C para produzir aquele brilho azul?

A explicação geológica do fenômeno relaciona as chamas a altas concentrações de enxofre, contato com oxigênio e temperaturas superiores a 360 °C. Nessas condições, os gases sulfurados que emergem da área vulcânica podem se inflamar.

A combustão emite uma chama azul intensa, muito mais fácil de perceber à noite. Durante o dia, a luminosidade do Sol reduz drasticamente o contraste, por isso o fenômeno pode continuar ocorrendo sem produzir o mesmo espetáculo visual registrado em fotografias noturnas.

De onde vem tanto enxofre ao redor da cratera?

O registro do complexo vulcânico descreve uma cratera com lago rico em enxofre e paredes marcadas por depósitos do elemento. Gases vulcânicos escapam por fumarolas, pontos onde vapores e gases quentes chegam à superfície.

Parte desse material pode condensar e formar enxofre líquido ou sólido ao redor das saídas. Quando ainda está quente e encontra oxigênio em condições adequadas, o enxofre pode queimar, criando justamente o brilho que costuma ser confundido com lava azul.

Por que o Kawah Ijen parece produzir lava azul à noite

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Quais pistas permitem separar fogo de enxofre e lava de verdade?

A diferença fica mais clara quando se observa o mecanismo que produz a cor. Lava é rocha fundida e costuma emitir tons associados à sua alta temperatura. No caso desse fenômeno, o azul vem de uma reação de combustão envolvendo enxofre e oxigênio.

As principais pistas são:

Cor azul: corresponde às chamas produzidas pela combustão do enxofre.

corresponde às chamas produzidas pela combustão do enxofre. Visibilidade noturna: o contraste aumenta bastante quando o ambiente escurece.

o contraste aumenta bastante quando o ambiente escurece. Fumarolas: gases quentes fornecem material rico em enxofre perto da cratera.

gases quentes fornecem material rico em enxofre perto da cratera. Depósitos amarelos: revelam a presença abundante do elemento nas superfícies vulcânicas.

Por que chamar o fenômeno de lava azul muda completamente a explicação?

O termo parece descrever aquilo que os olhos registram, mas troca combustão por vulcanismo de rocha fundida. O fenômeno continua ligado à atividade vulcânica, porém a cor não nasce de uma composição especial de lava: ela aparece quando o enxofre quente queima.

Essa diferença torna o fogo azul do vulcão ainda mais singular. O vulcão fornece calor, gases e enxofre; o oxigênio completa a reação. O resultado é uma paisagem que parece contrariar a cor esperada de uma erupção, embora tenha uma explicação química bastante concreta.