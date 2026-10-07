A pequena ponta ao lado da lâmina costuma passar despercebida, mas tem uma função específica. O removedor de olhos da batata retira brotos e partes escuras de forma localizada. Nos modelos que trazem esse recurso, ele evita cortar uma fatia grande apenas para eliminar uma pequena imperfeição do alimento.
Para que serve a pequena ponta ao lado da lâmina?
Em muitos modelos, essa saliência foi desenhada como removedor de olhos da batata. O recurso complementa a lâmina do descascador: em vez de tirar a casca de uma faixa inteira, ele alcança um ponto pequeno que precisa ser retirado.
A Victorinox descreve o removedor lateral como uma peça para eliminar partes indesejadas. Isso explica por que a ponta fica próxima à lâmina, mas tem formato diferente do gume usado para descascar.
Como usar a ponta sem retirar uma fatia grande da batata?
Segure a batata com firmeza e encoste apenas a ponta na região que será removida. Faça um movimento curto ao redor do ponto e levante o pedaço. Pressão pequena costuma bastar porque o objetivo é cavar superficialmente, não atravessar a polpa.
Se a área for grande, profunda, mole ou muito alterada, não tente economizar alimento a qualquer custo. Retire toda a parte comprometida com uma ferramenta adequada. O pequeno removedor foi criado para imperfeições localizadas, não para substituir qualquer corte necessário.
Em quais marcas da batata essa ponta é mais prática?
O recurso funciona melhor em olhos, pequenos brotos e pontos superficiais que ocupam pouca área. Precisão localizada é a vantagem: você contorna o ponto em vez de transformar a correção em uma fatia larga retirada com a faca.
Antes de usar, observe se a ponta está firme e sem rebarbas. Um utensílio danificado pode escapar durante o movimento. Controle da mão importa mais que velocidade, principalmente quando a batata é pequena, úmida ou tem formato irregular.
A seguir listamos 4 usos e limites que ajudam a aproveitar a ponta sem exagerar no corte:
- Olho pequeno: contorne o ponto e levante apenas a região necessária.
- Broto curto: retire a base junto com a parte que será descartada.
- Mancha superficial: remova de forma localizada se a área estiver firme.
- Área extensa: use outro corte e descarte toda a parte inadequada.
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Qual é a diferença entre usar a ponta e usar uma faca?
Uma faca pode funcionar, mas sua lâmina tende a entrar em uma área maior se o corte for feito em ângulo largo. A ponta do descascador concentra o movimento em poucos milímetros, o que facilita retirar apenas a imperfeição quando ela é pequena.
O ganho depende do formato do utensílio e da habilidade de quem usa. Não existe vantagem em forçar uma ponta curta dentro de uma região grande. Nesses casos, uma faca pequena e estável pode oferecer controle melhor para remover todo o trecho necessário.
A seguir listamos 3 diferenças práticas entre a ponta lateral e a lâmina usada em cortes maiores:
|Ferramenta
|Melhor uso
|Resultado esperado
|Ponta lateral
|Olho pequeno
|Retirada localizada
|Lâmina do descascador
|Casca fina
|Faixas superficiais
|Faca pequena
|Área maior
|Corte mais amplo
Como saber se o seu descascador realmente tem esse recurso?
Procure uma pequena saliência, cavidade ou ponta junto à lateral da lâmina. Alguns fabricantes chamam a peça de potato eyer ou removedor de imperfeições. Modelos diferentes podem não incluir nada parecido, portanto não vale improvisar com partes que tenham outra função.
Quando o recurso existe, ele transforma um detalhe fácil de ignorar em uma ferramenta útil. Usar a ponta correta para pontos pequenos e reservar a lâmina para a casca permite preparar a batata com mais precisão e sem retirar polpa além do necessário.
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