A tábua de cozinha de madeira é a preferência do chef Jordi Cruz, que chama atenção para os sulcos do plástico e o desgaste das facas em superfícies metálicas. A escolha, porém, exige limpeza correta e separação dos alimentos: nenhum material impede a contaminação sozinho, mesmo que pareça totalmente limpo.

Por que o chef prefere a madeira?

A tábua de cozinha serve de apoio para cortes e pode ser feita de diferentes materiais. O chef Jordi Cruz destaca a superfície de madeira por ser mais gentil com as lâminas e aponta que os riscos profundos do plástico dificultam a limpeza.

Sua preferência inclui a ideia de que a madeira apresenta características naturais relacionadas ao comportamento de microrganismos. Isso não elimina a necessidade de lavagem após o uso. Madeira suja ou muito danificada também exige atenção. Na cozinha, manutenção constante importa tanto quanto o material escolhido.

Por que Jordi Cruz prefere tábuas de madeira

Plástico, madeira e metal pedem cuidados diferentes

O plástico costuma ser leve, acessível e fácil de lavar. Com o tempo, no entanto, pode acumular marcas de faca. A madeira exige atenção à secagem. Já superfícies metálicas rígidas podem aumentar o desgaste do fio das facas durante o preparo.

As recomendações de higiene para tábuas aceitam madeira e superfícies não porosas, desde que estejam limpas e conservadas. Portanto, não existe vitória automática de um material. A decisão deve considerar estado da superfície, facilidade de limpeza e tipo de alimento preparado.

Como escolher a tábua para cada preparo?

Uma boa tábua precisa ficar estável sobre a bancada e apresentar superfície sem rachaduras. O tamanho deve acomodar os ingredientes sem deixá-los cair. Para evitar contaminação, é útil reservar uma superfície para vegetais e outra para carnes cruas, independentemente da preferência estética.

Estes critérios ajudam a comparar e conservar diferentes tábuas:

Madeira : observe rachaduras, cortes profundos e secagem.

: observe rachaduras, cortes profundos e secagem. Plástico : substitua a peça quando os sulcos forem difíceis de limpar.

: substitua a peça quando os sulcos forem difíceis de limpar. Metal : considere o contato rígido com a lâmina.

: considere o contato rígido com a lâmina. Separação : reserve utensílios diferentes para carnes cruas e alimentos prontos.

: reserve utensílios diferentes para carnes cruas e alimentos prontos. Estabilidade: use base firme que não deslize durante o corte.

A higiene fica mais simples quando você identifica o uso de cada peça e verifica sinais de desgaste. Separe tábuas destinadas a alimentos crus daqueles consumidos sem cocção. Depois de cada preparo, faça lavagem cuidadosa, enxágue completo e secagem adequada.

A higienização pesa mais que a aparência

A orientação de separação entre carnes cruas e vegetais inclui lavar tábuas e utensílios com água quente e detergente entre carnes cruas e vegetais que serão consumidos sem cozimento. Esse cuidado ajuda a reduzir a contaminação cruzada, quando microrganismos passam entre alimentos em superfícies compartilhadas sem higienização adequada.

Na madeira, evite guardar a peça ainda úmida ou deixá-la mergulhada por longos períodos. No plástico, observe cortes difíceis de higienizar. Para ambos, a recomendação é substituir materiais com desgaste excessivo. A aparência de limpeza, sozinha, não confirma uma superfície segura.

Por que Jordi Cruz prefere tábuas de madeira

Quando é hora de trocar a tábua?

Ranhuras muito profundas, rachaduras e partes que se desprendem dificultam a limpeza eficiente. Se restos ficam presos mesmo após lavar, o equipamento merece avaliação. A troca preventiva é especialmente importante quando a tábua recebe proteínas cruas e entra em contato frequente com umidade.

Uma peça bem conservada pode durar mais, mas não há prazo universal de validade. A frequência de uso, o método de lavagem e as condições de armazenamento influenciam seu estado. Inspecionar toda a superfície e manter secagem completa são hábitos mais confiáveis que seguir datas arbitrárias.

A melhor escolha depende do uso e da manutenção

A defesa da madeira pelo chef valoriza conforto de corte e cuidado com as facas. Na prática doméstica, essa preferência pode conviver com tábuas de plástico em boas condições. O essencial é uma superfície íntegra e higienização consistente após cada preparo.

Seja qual for o material, reserve utensílios para diferentes alimentos, evite superfícies instáveis e descarte peças muito marcadas. Com separação correta, lavagem após o uso e substituição no momento certo, o preparo fica mais seguro sem depender de um material milagroso.