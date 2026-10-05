Uma frase de Jean Piaget resume uma crítica que ainda provoca a escola: a educação não deveria treinar pessoas apenas para repetir respostas prontas. Para o psicólogo suíço, o objetivo era formar gente capaz de criar, verificar ideias e enfrentar situações novas com pensamento próprio diante do que ainda não conhece.

O que Jean Piaget queria dizer sobre educação?

A frase coloca a capacidade de criar acima da simples cópia de respostas antigas. A ideia não rejeita conhecimento acumulado, mas diz que aprender também precisa preparar a pessoa para usar o que sabe quando aparece uma situação diferente, sem roteiro pronto.

O psicólogo suíço Jean Piaget ficou conhecido por estudar como o pensamento se desenvolve. Nesse contexto, sua visão de educação ativa valoriza alguém que pensa, compara possibilidades e consegue produzir uma resposta própria em vez de apenas reproduzir fórmulas.

Aprender não precisa significar apenas memorizar aquilo que outras pessoas já fizeram

Por que repetir respostas não bastava para Piaget?

Repetir pode ajudar a fixar uma informação, mas não mostra sozinho se houve compreensão. Uma pessoa pode decorar uma regra e ainda travar quando o problema muda. O ponto central é conseguir reorganizar o que aprendeu e usar esse conhecimento em uma situação nova.

A trajetória registrada pelo Centre Jean Piaget da Universidade de Genebra mostra sua longa atuação em psicologia e educação. Esse caminho ajuda a entender por que desenvolvimento do pensamento virou uma marca de sua obra.

Quais capacidades a escola deveria desenvolver?

Quando a aprendizagem vai além da cópia, o aluno precisa tomar decisões intelectuais. Isso aparece ao levantar uma hipótese, comparar duas explicações, perceber um erro e mudar de estratégia. O conhecimento deixa de ser apenas algo recebido e passa a servir para resolver problemas.

Essa lógica também pede espaço para curiosidade. Uma resposta pronta encerra a questão rapidamente, enquanto uma boa pergunta obriga a observar relações, testar possibilidades e explicar o próprio raciocínio. O valor está no caminho mental usado para chegar a uma conclusão.

A seguir listamos quatro capacidades que ajudam a transformar essa ideia em atitudes de aprendizagem:

Criar soluções: usar o que já sabe para responder a um problema novo.

usar o que já sabe para responder a um problema novo. Testar ideias: comparar hipóteses antes de aceitar uma resposta.

comparar hipóteses antes de aceitar uma resposta. Revisar erros: perceber quando um caminho falhou e tentar outro.

perceber quando um caminho falhou e tentar outro. Explicar escolhas: mostrar por que uma solução faz sentido.

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A educação também pode preparar alguém para enfrentar problemas que ainda não possuem respostas prontas

Como essa ideia muda uma atividade em sala?

Uma atividade pode cobrar apenas lembrança de conteúdo ou exigir uso real do conhecimento. A diferença aparece quando o enunciado muda um detalhe, pede comparação ou apresenta um caso novo. Aí a pessoa precisa adaptar o que aprendeu, e não apenas reconhecer uma frase conhecida.

Isso não significa abandonar exercícios de repetição. Eles podem servir como apoio, mas não precisam ser o ponto final. Quando vêm acompanhados de perguntas abertas, comparação de soluções e justificativas, passam a fazer parte de um processo maior de compreensão e criação.

A seguir listamos três formas de atividade que mostram a diferença entre repetir e desenvolver pensamento próprio:

DADOS EM FOCO Repetição e pensamento ativo Comparação entre tipos de atividade, o que exigem e o que desenvolvem. Situação Exigência Desenvolvimento Questão idêntica ao exemplo Lembrar a resposta Fixação Problema com dado diferente Adaptar o método Aplicação Pergunta sem modelo pronto Criar e justificar Pensamento próprio

Por que a frase ainda chama atenção hoje?

A força da frase está em separar memória de autonomia intelectual. Saber o que outras gerações fizeram continua importante, mas esse repertório ganha mais valor quando ajuda alguém a enfrentar algo novo, avaliar uma ideia e construir uma resposta que ainda não estava pronta.

Por isso, a mensagem de Piaget permanece simples: educação não é só repetição. Ela também precisa preparar a pessoa para criar, verificar e mudar de caminho quando necessário. O resultado esperado não é decorar o passado, mas conseguir pensar diante do que vem depois.