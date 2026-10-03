EM FOCO Resumo da matéria 01 Presente não é compra O provérbio diferencia receber uma oferta gratuita de escolher um produto depois de comparar preço e qualidade. 02 Dentes revelavam valor A imagem do cavalo faz sentido porque observar a boca ajudava a avaliar características do animal recebido. 03 Há limites Gratidão não exige aceitar algo perigoso, inadequado ou que crie obrigação escondida para quem recebe.

Ganhar algo e imediatamente procurar defeitos costuma despertar a lembrança de cavalo dado não se olha os dentes. O provérbio pede gratidão diante de um presente, usando uma antiga forma de avaliar cavalos como metáfora. A ideia central é não diminuir o gesto, mas isso não obriga ninguém a ignorar risco ou dano.

O que significa não olhar os dentes do cavalo dado?

O ditado critica a atitude de receber uma dádiva e imediatamente avaliar seu valor como se fosse uma compra. Cavalo dado não se olha os dentes sugere que o primeiro gesto deveria ser reconhecer a oferta, em vez de procurar pequenos defeitos para diminuir quem presenteou.

Ele pertence ao conjunto de provérbios que transformam hábitos antigos em conselho social. A boca do cavalo funciona como símbolo de avaliação, enquanto o presente representa algo que chegou sem negociação de preço ou exigência de perfeição.

Como essa forma aparece nos registros em português?

O Refranero Multilingüe registra “A cavalo dado, não se olha o dente” como expressão muito usada e lista variantes brasileiras no plural. Isso confirma que a forma circula com pequenas mudanças entre países e regiões.

O Dartmouth Folklore Archive registra uma versão em espanhol e explica o mesmo princípio de gratidão diante de um presente. Essa circulação mostra que a metáfora do cavalo atravessou línguas sem perder o conselho central.

Quando esse provérbio combina com uma situação cotidiana?

A frase costuma caber quando o problema é apenas gosto, aparência ou um detalhe pequeno. Uma roupa usada, um móvel simples ou um objeto que não seria sua primeira escolha ainda podem representar um gesto generoso que merece ser reconhecido.

Nesse uso, o provérbio funciona como freio para a reclamação imediata. Ele lembra que receber de graça muda a expectativa de escolha, mas não elimina educação de quem oferece nem liberdade de quem recebe. Gratidão e preferência pessoal podem existir ao mesmo tempo.

A seguir listamos 4 formas de aplicar a ideia que ajudam a levar o provérbio para situações concretas:

Gosto pessoal: o presente pode não combinar com você sem que o gesto deixe de ser generoso.

o presente pode não combinar com você sem que o gesto deixe de ser generoso. Pequeno defeito: uma imperfeição estética nem sempre tira a utilidade do que foi recebido.

uma imperfeição estética nem sempre tira a utilidade do que foi recebido. Uso diferente: o item pode ganhar outra função em vez de ser descartado imediatamente.

o item pode ganhar outra função em vez de ser descartado imediatamente. Recusa educada: quando realmente não serve, agradecer e explicar pode preservar a relação.

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Quando aceitar sem reclamar deixa de fazer sentido?

O limite aparece quando há risco, defeito grave ou condição escondida. Um presente perigoso, impróprio ou que exige um custo inesperado não precisa ser aceito apenas porque foi gratuito. Segurança continua importando mais do que o ditado.

Também não é razoável usar a frase para silenciar alguém diante de humilhação ou obrigação disfarçada. Um presente verdadeiro não deveria funcionar como ferramenta de controle. Gratidão não é dívida infinita, e recusar algo com respeito pode ser a melhor escolha.

A seguir listamos 4 situações para comparar que mostram onde a ideia ajuda e onde pede mais cuidado:

DADOS EM FOCO Presente e limite Comparação entre situação, reação e cuidado Situação Resposta possível Ponto de atenção Preferência diferente Agradecer Evitar desmerecer Defeito pequeno Adaptar Avaliar utilidade Item sem uso Recusar com respeito Explicar com clareza Risco real Não usar Priorizar segurança

Como agradecer sem fingir que todo presente é perfeito?

É possível agradecer primeiro e depois explicar, com calma, se o item não serve ou precisa ser recusado. Essa postura preserva o valor do gesto sem fingir satisfação total.

No fim, cavalo dado não se olha os dentes funciona melhor para pequenos defeitos e preferências. O provérbio pede menos exigência diante de uma oferta generosa, mas não elimina bom senso, segurança nem o direito de estabelecer limites.