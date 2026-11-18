Poder prever a própria fome foi difícil em um teste com estudantes. Ao avaliar lanches para comer dias depois, participantes saciados ofereceram menos do que ofereceriam quando estivessem famintos. Já os participantes com fome ofereceram mais do que ofereceriam após comer. A diferença apareceu nas ofertas antecipadas.

O lanche futuro ganhou preços diferentes

A pesquisa de Geoffrey Fisher e Antonio Rangel analisou um problema específico: estimar hoje quanto um alimento valerá quando o corpo estiver em outro estado. Os pesquisadores compararam ofertas antecipadas com as feitas mais tarde, quando os participantes experimentaram a condição prevista.

No estudo publicado na Psychological Science, a oferta antecipada ficou, em média, 19 centavos de dólar abaixo da posterior entre saciados que depois estariam famintos. No caminho contrário, os famintos ofereceram 20 centavos a mais do que ofereceriam depois de saciados.

Esquema compara quatro combinações de fome e saciedade em dois momentos, com personagens, pratos e setas indicando as mudanças // Imagem ilustrativa feita por IA

O que os 19 e 20 centavos medem?

Essas quantias representam diferenças médias entre ofertas, não o preço completo de um lanche. Também não descrevem uma comparação simples entre os dois grupos. O foco foi o erro ao antecipar o próprio desejo em relação à avaliação feita quando chegava o momento esperado.

Os valores são expressos em centavos de dólar porque o experimento ocorreu nos Estados Unidos. Não é correto transformá-los automaticamente em uma economia numa compra real, nem afirmar que todos os voluntários erraram exatamente na mesma quantidade.

O desenho do estudo permitiu comparar momentos

Foram avaliados 101 estudantes do Instituto de Tecnologia da Califórnia em duas sessões, com intervalo de três a cinco dias. Cada pessoa fez ofertas por alimentos que poderiam ser consumidos ao final do segundo encontro. A equipe controlou se estariam famintos ou saciados.

Quatro condições separaram o estado da primeira avaliação e o do consumo:

Saciado e depois faminto: avaliação inicial sem fome, consumo previsto com fome.

avaliação inicial sem fome, consumo previsto com fome. Faminto e depois saciado: avaliação inicial com fome, consumo previsto sem fome.

avaliação inicial com fome, consumo previsto sem fome. Fome nos dois momentos: estado semelhante na previsão e no consumo.

estado semelhante na previsão e no consumo. Saciedade nos dois momentos: outra comparação sem mudança de estado.

A pesquisa utilizou 50 opções de lanches por sessão, incluindo frutas, doces e salgadinhos. Cada oferta podia ir de zero a quatro dólares. As condições sem mudança de estado ajudaram a verificar se o principal problema era prever a transição entre fome e saciedade.

Por que o desejo de agora invade a previsão?

Na psicologia, o estudo se relaciona com a previsão afetiva, que trata de como imaginamos reações futuras. Uma pessoa saciada consegue saber que terá fome, mas pode subestimar quanto desejará um alimento quando a sensação realmente chegar.

Com fome, acontece o movimento contrário: o prazer esperado de comer parece continuar forte mesmo após a futura refeição. A investigação encontrou diferenças de tamanho parecido nas duas direções, o que sugere um limite semelhante de previsão nas condições comparadas.

Estudante observa frutas, chocolate e salgadinhos em uma avaliação de lanches, com diferentes sabores apresentados sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

O sabor teve maior peso nas ofertas

Além dos valores, os voluntários avaliaram o gosto esperado e o quanto cada alimento parecia saudável. O resultado mostrou que a fome alterou principalmente a importância dada ao sabor dos lanches, enquanto as notas de qualidade saudável tiveram papel menor nesse efeito.

O repositório oficial do Instituto de Tecnologia da Califórnia registra o artigo, publicado em janeiro de 2014. Os autores ressaltaram que o estudo ajuda a entender erros na previsão de preferências, sem afirmar que os resultados valem igualmente para todas as idades ou situações.

Como planejar uma escolha sem confiar só no apetite?

Ao decidir o que comer depois, é útil lembrar que fome e saciedade mudam durante o dia. Planejar refeições com base em horários, necessidades e quantidades pode ser mais estável do que seguir somente a vontade do momento em que a escolha acontece.

Esse cuidado é uma aplicação possível, não uma orientação testada como tratamento pelos pesquisadores. A experiência ocorreu em laboratório e com estudantes. Seu resultado central é mais simples: o estado físico presente pode distorcer quanto imaginamos que algo valerá no futuro.