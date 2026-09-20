EM FOCO Resumo da matéria 01 Número duplicado O 217 aparece em dois comprovantes diferentes e transforma um sorteio simples em disputa sobre qual venda foi válida. 02 Autorização importa No Brasil, sorteios beneficentes com venda de bilhetes seguem regras federais e não podem ser tratados como ação informal qualquer. 03 Provas do sorteio Pagamento, regulamento, lista de números e resultado ajudam a reconstruir o que ocorreu antes de decidir a entrega do prêmio.

O número 217 parecia apenas mais um bilhete em uma rifa beneficente até ser anunciado como vencedor. Nesta situação fictícia, Paulo descobriu depois que outra pessoa tinha comprado o mesmo número. A confusão mostra por que rifa beneficente precisa de controle de bilhetes, regras claras e registro do sorteio.

Como o mesmo número 217 pode aparecer em duas vendas?

Uma rifa depende de controle preciso dos números distribuídos. Se o 217 aparece em dois comprovantes, o problema pode ter nascido na planilha, no talão, na plataforma de venda ou em uma confirmação manual feita duas vezes.

Paulo só percebeu a duplicidade depois de ver o próprio número anunciado. Nesse momento, o comprovante de pagamento deixa de ser detalhe e passa a indicar data, horário e forma de compra, informações que podem ser comparadas com o registro apresentado pela outra pessoa.

Mensagens com os organizadores ajudam a registrar como a venda dos bilhetes foi confirmada

Toda rifa beneficente pode vender bilhetes livremente?

Não. O Ministério da Fazenda informa que rifas, entendidas como sorteios com venda de bilhetes numerados, são proibidas em regra, havendo previsão específica para sorteios realizados por entidades beneficentes dentro das condições legais.

A Lei nº 5.768/1971 exige autorização prévia para operações filantrópicas de organizações da sociedade civil. Portanto, antes de discutir quem ficou com o 217, também é importante conferir quem organizou o sorteio e qual autorização sustentava a operação.

Quais documentos ajudam a decidir quem comprou o número?

O organizador precisa evitar escolher um vencedor apenas pela memória. Registro de venda e pagamento permite ordenar as compras e verificar se houve duplicação real, alteração posterior ou erro na geração dos bilhetes.

Também é importante preservar o regulamento e a publicação do resultado. Esses documentos mostram como o vencedor seria definido e se existia alguma regra para corrigir número duplicado, cancelamento, estorno ou venda registrada fora do prazo.

A seguir listamos 4 documentos centrais que ajudam a reconstruir a venda:

Comprovante de pagamento: mostra data, hora e valor transferido.

mostra data, hora e valor transferido. Bilhete 217: permite comparar número, série ou identificação única.

permite comparar número, série ou identificação única. Lista de vendas: revela quando cada número foi reservado e confirmado.

revela quando cada número foi reservado e confirmado. Regulamento: indica como erros e duplicidades deveriam ser tratados.

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A lista de participantes pode indicar quando o mesmo número passou a aparecer ligado a duas pessoas

Como a organização pode reconstruir a duplicidade do 217?

Primeiro, é preciso descobrir onde surgiu a segunda venda. Se os dois pagamentos foram aceitos, a falha pode ter acontecido antes do sorteio. Se um registro apareceu depois, a análise deve preservar horários e versões originais para evitar novas alterações.

O resultado do sorteio continua sendo um fato separado da validade de cada bilhete. O número vencedor pode estar correto e, ainda assim, existir conflito sobre qual comprovante representa a participação válida. Por isso, sorteio e venda precisam ser auditados em etapas diferentes.

A seguir listamos 3 etapas de verificação que organizam a apuração:

DADOS EM FOCO Verificação do bilhete 217 Etapas de conferência de uma rifa com bilhete duplicado Etapa Documento Pergunta Venda Comprovantes Qual pagamento foi registrado e quando? Controle Lista de números O 217 aparece uma ou duas vezes? Sorteio Resultado oficial Qual número foi efetivamente sorteado?

O que acontece com o prêmio quando existem dois comprovantes?

Sem regra específica comprovada para a duplicidade, entregar o prêmio imediatamente a uma das partes pode ampliar o conflito. O organizador deveria preservar o prêmio e os registros enquanto confere venda, autorização, regulamento e sequência dos fatos.

Para Paulo, ter comprado o 217 e visto o número vencer é só parte da história. A solução depende de demonstrar como o bilhete foi emitido e de aplicar as regras da operação autorizada, sem criar um critério novo depois que o resultado já era conhecido.