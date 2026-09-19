EM FOCO Resumo da matéria 01 Meta mais próxima Quanto menor a distância percebida até a recompensa, maior pode ser o esforço para completar as últimas etapas do programa. 02 Café mais frequente Em um programa real, consumidores aumentaram a frequência de compra conforme se aproximavam da recompensa gratuita. 03 Bônus também pesa Começar um cartão com progresso já marcado pode aumentar persistência mesmo quando o número real de compras necessárias permanece igual.

Faltar só dois carimbos parece muito diferente de ainda ter o cartão quase vazio, mesmo quando o prêmio continua igual. O efeito gradiente de meta explica essa aceleração: conforme a distância percebida até a recompensa diminui, a tendência é aumentar o esforço para completar o objetivo no dia a dia.

O que é o efeito gradiente de meta?

O psicólogo Clark L. Hull descreveu o gradiente de meta ao observar que o esforço aumentava perto de uma recompensa. Pesquisas posteriores levaram essa ideia para decisões humanas, incluindo cartões de fidelidade e tarefas com progresso claramente marcado.

A lógica não é que dois carimbos tenham um poder especial. O que muda é a distância percebida. Quando restam poucas etapas, concluir parece mais viável e o prêmio ocupa mais espaço na decisão, tornando mais provável acelerar compras ou visitas que aproximam o cartão do fim.

O comportamento ajuda a explicar por que programas de fidelidade costumam mostrar claramente o progresso do cliente

O que aconteceu em programas reais de recompensa?

Uma pesquisa com programa real de café encontrou que participantes compravam com mais frequência à medida que se aproximavam do café gratuito. O padrão apareceu junto de outros testes, mostrando que a proximidade do objetivo pode alterar o ritmo do comportamento antes da recompensa ser recebida.

Isso ajuda a entender por que um cartão faltando apenas duas marcações pode voltar para a carteira com mais urgência do que um cartão recém-iniciado. O resultado não cria uma regra para todo consumidor, mas mostra um padrão mensurável quando o progresso é visível.

Por que os últimos carimbos parecem acelerar a decisão?

Quando o cartão está quase completo, cada nova compra representa uma parcela maior do caminho que falta. Esse progresso visível reduz a sensação de distância e torna a conclusão mais concreta. A pessoa não precisa calcular isso conscientemente para que o objetivo pareça mais próximo.

Também ajuda quando as regras são simples: um número claro de passos, um prêmio conhecido e uma marcação fácil de acompanhar. O efeito gradiente de meta depende dessa percepção de avanço, não de um número mágico de carimbos válido para todo programa.

A seguir listamos 4 elementos do progresso que deixam a aproximação do prêmio mais fácil de perceber:

Poucas etapas restantes: o objetivo parece próximo e possível de concluir.

o objetivo parece próximo e possível de concluir. Progresso visível: cada carimbo mostra de forma concreta quanto do caminho já foi percorrido.

cada carimbo mostra de forma concreta quanto do caminho já foi percorrido. Prêmio claro: a pessoa sabe exatamente o que recebe ao completar o cartão.

a pessoa sabe exatamente o que recebe ao completar o cartão. Regra estável: o número de etapas não muda durante o percurso e facilita acompanhar a distância.

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Uma meta distante pode parecer menos urgente do que outra que está a apenas alguns passos de ser alcançada

Começar com carimbos de bônus também pode mudar o esforço?

No estudo original, Ran Kivetz, Oleg Urminsky e Yuhuang Zheng também compararam um cartão comum de dez espaços com outro de doze espaços que já vinha com dois bônus. Nos dois casos, ainda eram necessárias dez compras.

Mesmo com esforço real equivalente, os participantes que começaram vendo dois carimbos já preenchidos completaram as dez compras mais rápido. Esse resultado mostra como uma sensação inicial de avanço pode alterar a distância percebida até a recompensa, mesmo sem reduzir o trabalho necessário.

A seguir listamos 3 formas de apresentar o progresso e como elas mudam a distância percebida até a recompensa:

DADOS EM FOCO Como o progresso aparece no cartão Comparação entre cartões e a percepção de distância até a meta Situação Distância percebida Leitura provável Cartão no início Meta ainda distante Esforço pode parecer maior Faltam 2 carimbos Meta muito próxima Conclusão fica mais concreta 2 bônus iniciais Progresso já visível Cartão parece iniciado

Estar perto do prêmio garante que a pessoa vai voltar?

Não. O gradiente de meta descreve uma tendência, não uma garantia. Preço, conveniência, interesse pelo prêmio e experiências anteriores continuam pesando. Um cartão quase completo pode aumentar a motivação, mas não elimina outros motivos que fazem alguém adiar ou abandonar o programa.

O ponto central é que a distância até a meta muda o comportamento. Quando restam poucos carimbos, o prêmio deixa de parecer distante e passa a parecer alcançável. Por isso, os últimos passos podem ganhar uma força que não existia quando o cartão ainda estava praticamente vazio.