Quando duas pessoas somam mentalmente o que fizeram em casa, ambas podem sair convencidas de que carregaram o maior peso. O viés egocêntrico ajuda a explicar essa conta: cada pessoa acessa com mais facilidade as próprias ações, enquanto parte do trabalho alheio fica menos disponível na memória cotidiana.
Como o viés egocêntrico muda a conta das tarefas?
O viés cognitivo não precisa envolver mentira ou má-fé. No caso egocêntrico, aquilo que você fez costuma vir à memória com mais detalhes, porque foi visto, decidido e executado pela sua própria perspectiva.
Esse acesso desigual cria uma contabilidade mental assimétrica. Você lembra da roupa que estendeu, da pia que limpou e da compra que organizou. Já várias ações do outro acontecem fora do seu campo de atenção e podem receber menos peso quando a divisão é avaliada depois.
O que os estudos com casais encontraram sobre responsabilidade?
No estudo Egocentric biases in availability and attribution, Michael Ross e Fiore Sicoly analisaram diferentes grupos, incluindo 37 casais. As próprias contribuições eram lembradas com mais facilidade e recebiam mais responsabilidade.
Por isso, duas avaliações podem ultrapassar juntas os 100% da responsabilidade percebida sem que alguém esteja inventando tarefas. A explicação central está na disponibilidade da memória: aquilo que cada pessoa fez é mais acessível do que boa parte do que o parceiro fez longe de seus olhos.
Onde esse efeito aparece na rotina de uma casa?
Na prática, o viés egocêntrico aparece quando cada pessoa usa lembranças próprias como medida do esforço total. Quem cozinha recorda ingredientes, tempo e louça; quem cuida da roupa lembra separar peças, estender, recolher e guardar, mesmo que o outro veja apenas o resultado pronto.
O mesmo vale para tarefas menos visíveis, como planejar compras e acompanhar contas. Quando esse trabalho acontece na cabeça de uma pessoa, ele pode parecer enorme para quem executa e quase inexistente para quem só percebe a etapa final.
A seguir listamos 4 tipos de tarefa em que essa diferença de percepção costuma ficar mais clara:
- Louça: lavar, secar e guardar podem ser lembrados como uma única tarefa ou três esforços separados.
- Roupas: separar, lavar, estender, recolher e guardar aumentam o número de etapas percebidas.
- Compras: fazer a lista e acompanhar o que falta pode ficar invisível para quem só vai ao mercado.
- Planejamento: lembrar prazos, contas e compromissos é trabalho que nem sempre deixa um resultado físico evidente.
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Como comparar as contribuições com menos distorção?
Uma forma simples é trocar a memória solta por um registro compartilhado durante alguns dias. Em vez de perguntar quem “faz mais”, o casal anota ações concretas, frequência e tempo aproximado. Isso reduz a dependência de lembranças isoladas e torna tarefas pouco visíveis mais fáceis de enxergar.
Também ajuda comparar um período maior, porque um único dia pode exagerar diferenças. Uma semana mostra melhor tarefas recorrentes e responsabilidades alternadas. O objetivo não é transformar a casa em planilha, e sim criar uma referência comum quando as duas memórias contam histórias diferentes.
A seguir listamos 3 formas de comparação que transformam percepções vagas em pontos mais observáveis:
|Situação
|O que pode distorcer
|Como comparar
|Tarefas visíveis
|Resultado chama mais atenção
|Registrar também as etapas
|Tarefas recorrentes
|Frequência vira hábito e some da memória
|Observar vários dias
|Planejamento
|Trabalho mental fica escondido
|Anotar decisões e lembretes
Reconhecer o viés resolve a discussão sozinho?
Não. O viés egocêntrico explica uma fonte possível de diferença, mas não determina se a divisão é justa nem quem realmente fez mais. Ele apenas mostra por que a lembrança individual pode ser um medidor incompleto quando duas pessoas tentam reconstruir uma rotina compartilhada.
O ponto mais útil é perceber que duas pessoas podem estar sinceramente convencidas de que fizeram a maior parte. Quando essa possibilidade entra na conversa, registros simples e tarefas nomeadas ajudam a substituir acusações por uma comparação menos dependente da memória de cada um.
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