O filtro da lava-louças fica escondido durante quase todo o uso, porém pode mudar bastante o resultado do ciclo. Quando resíduos se acumulam ali, a água pode recircular com sujeira e devolver partículas aos pratos. Limpar essa peça discreta ajuda a recuperar o desempenho sem desmontagens complicadas.
Onde fica o filtro da lava-louças e o que ele faz?
Na maioria dos modelos com filtro removível, ele fica no fundo da cuba, abaixo do cesto inferior. A própria máquina de lavar louça usa água e detergente em ciclos que dependem de passagem livre para levar a sujeira embora.
O conjunto costuma ter uma parte superior e outra inferior. O filtro inferior ajuda a impedir que restos maiores voltem para a água da lavagem, enquanto a parte superior segura partículas e objetos que poderiam chegar à bomba.
Por que um filtro sujo pode deixar pratos com resíduos?
Quando gordura e comida se acumulam, o filtro perde passagem e pode deixar partículas voltarem ao ciclo. O guia da Bosch coloca a limpeza regular do filtro entre as primeiras verificações quando a máquina deixa de lavar bem.
Isso não significa que todo prato sujo tenha a mesma causa. Braços de aspersão bloqueados, carga mal distribuída, pouca água quente ou detergente inadequado também podem prejudicar o ciclo, por isso o filtro funciona como uma checagem inicial simples.
Como limpar o filtro sem danificar a peça?
Primeiro, retire o cesto inferior e localize a peça indicada no manual. Em muitos modelos, o filtro sai com um giro curto. Use água corrente e escova macia, evitando palha de aço ou escovas metálicas que possam deformar a malha.
Antes de recolocar, confira se não restaram pedaços presos no alojamento. O encaixe correto importa tanto quanto a limpeza: filtro solto pode permitir que resíduos circulem ou pode prejudicar o funcionamento esperado da máquina.
A seguir listamos 4 passos de limpeza que ajudam a retirar resíduos sem forçar a peça:
- Retire o cesto: abra espaço para alcançar o filtro no fundo da cuba.
- Solte pelo encaixe: siga o giro ou trava indicado para o modelo, sem puxar à força.
- Enxágue e escove: use água corrente, sabão suave e uma escova de cerdas macias.
- Reinstale firme: confira se o conjunto ficou travado antes de iniciar outro ciclo.
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Quais sinais mostram que chegou a hora de limpar?
Pratos que saem com pontinhos, cheiro preso na cuba e uma sensação de areia ao tocar copos são sinais comuns de acúmulo. O intervalo ideal varia com frequência de uso, quantidade de resíduos e tipo de filtro instalado.
Uma checagem rápida no fundo da cuba ajuda a separar sujeira visível de outros problemas. Se o filtro está limpo e o resultado continua ruim, vale observar braços de aspersão, posição dos utensílios e instruções do detergente antes de repetir ciclos.
A seguir listamos 4 sinais e respostas que ajudam a decidir se o filtro merece a primeira checagem:
|Sinal
|Possível relação
|Primeira ação
|Pratos com resíduos
|Partículas podem estar recirculando
|Inspecionar e limpar o filtro
|Cheiro na cuba
|Restos podem ficar presos
|Remover sujeira e enxaguar
|Textura arenosa
|Partículas finas podem voltar à louça
|Checar filtro e braços
|Lavagem ainda fraca
|Pode haver outra causa
|Rever carga e aspersores
E se os pratos continuarem sujos depois da limpeza?
Se a manutenção do filtro não resolver, passe para causas que também afetam o jato de água. Furos dos braços podem estar obstruídos, panelas altas podem bloquear o giro e uma carga muito apertada pode criar áreas sem alcance dentro da máquina.
O melhor caminho é começar pelo que pode ser visto e limpo com facilidade, sem desmontar partes internas. Um filtro limpo e bem encaixado elimina uma causa frequente e deixa mais claro quando o problema exige outra checagem do aparelho.
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