EM FOCO Resumo da matéria 01 Filtro fora da vista O filtro no fundo da máquina retém restos de comida e evita que parte dessa sujeira volte para pratos e copos. 02 Sinais de sujeira Pratos com resíduos, cheiro ruim e textura arenosa podem aparecer quando o filtro precisa de limpeza e manutenção. 03 Limpeza sem força Água corrente, sabão suave e escova macia costumam bastar; a posição e o encaixe correto dependem do modelo.

O filtro da lava-louças fica escondido durante quase todo o uso, porém pode mudar bastante o resultado do ciclo. Quando resíduos se acumulam ali, a água pode recircular com sujeira e devolver partículas aos pratos. Limpar essa peça discreta ajuda a recuperar o desempenho sem desmontagens complicadas.

Onde fica o filtro da lava-louças e o que ele faz?

Na maioria dos modelos com filtro removível, ele fica no fundo da cuba, abaixo do cesto inferior. A própria máquina de lavar louça usa água e detergente em ciclos que dependem de passagem livre para levar a sujeira embora.

O conjunto costuma ter uma parte superior e outra inferior. O filtro inferior ajuda a impedir que restos maiores voltem para a água da lavagem, enquanto a parte superior segura partículas e objetos que poderiam chegar à bomba.

Verificar essa região periodicamente pode ajudar a manter o desempenho do aparelho

Por que um filtro sujo pode deixar pratos com resíduos?

Quando gordura e comida se acumulam, o filtro perde passagem e pode deixar partículas voltarem ao ciclo. O guia da Bosch coloca a limpeza regular do filtro entre as primeiras verificações quando a máquina deixa de lavar bem.

Isso não significa que todo prato sujo tenha a mesma causa. Braços de aspersão bloqueados, carga mal distribuída, pouca água quente ou detergente inadequado também podem prejudicar o ciclo, por isso o filtro funciona como uma checagem inicial simples.

Como limpar o filtro sem danificar a peça?

Primeiro, retire o cesto inferior e localize a peça indicada no manual. Em muitos modelos, o filtro sai com um giro curto. Use água corrente e escova macia, evitando palha de aço ou escovas metálicas que possam deformar a malha.

Antes de recolocar, confira se não restaram pedaços presos no alojamento. O encaixe correto importa tanto quanto a limpeza: filtro solto pode permitir que resíduos circulem ou pode prejudicar o funcionamento esperado da máquina.

A seguir listamos 4 passos de limpeza que ajudam a retirar resíduos sem forçar a peça:

Retire o cesto: abra espaço para alcançar o filtro no fundo da cuba.

abra espaço para alcançar o filtro no fundo da cuba. Solte pelo encaixe: siga o giro ou trava indicado para o modelo, sem puxar à força.

siga o giro ou trava indicado para o modelo, sem puxar à força. Enxágue e escove: use água corrente, sabão suave e uma escova de cerdas macias.

use água corrente, sabão suave e uma escova de cerdas macias. Reinstale firme: confira se o conjunto ficou travado antes de iniciar outro ciclo.

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Quais sinais mostram que chegou a hora de limpar?

Pratos que saem com pontinhos, cheiro preso na cuba e uma sensação de areia ao tocar copos são sinais comuns de acúmulo. O intervalo ideal varia com frequência de uso, quantidade de resíduos e tipo de filtro instalado.

Uma checagem rápida no fundo da cuba ajuda a separar sujeira visível de outros problemas. Se o filtro está limpo e o resultado continua ruim, vale observar braços de aspersão, posição dos utensílios e instruções do detergente antes de repetir ciclos.

A seguir listamos 4 sinais e respostas que ajudam a decidir se o filtro merece a primeira checagem:

DADOS EM FOCO Sinais no ciclo Sinais no ciclo: Sinal, Possível relação e Primeira ação. Sinal Possível relação Primeira ação Pratos com resíduos Partículas podem estar recirculando Inspecionar e limpar o filtro Cheiro na cuba Restos podem ficar presos Remover sujeira e enxaguar Textura arenosa Partículas finas podem voltar à louça Checar filtro e braços Lavagem ainda fraca Pode haver outra causa Rever carga e aspersores

E se os pratos continuarem sujos depois da limpeza?

Se a manutenção do filtro não resolver, passe para causas que também afetam o jato de água. Furos dos braços podem estar obstruídos, panelas altas podem bloquear o giro e uma carga muito apertada pode criar áreas sem alcance dentro da máquina.

O melhor caminho é começar pelo que pode ser visto e limpo com facilidade, sem desmontar partes internas. Um filtro limpo e bem encaixado elimina uma causa frequente e deixa mais claro quando o problema exige outra checagem do aparelho.