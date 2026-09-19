EM FOCO Resumo da matéria 01 Saída para a chuva Pequenas aberturas no trilho fazem parte do caminho de drenagem e ajudam a conduzir a água acumulada para fora da janela. 02 Sujeira pode bloquear Poeira, areia, tinta ou resíduos podem fechar os furos e deixar água parada no peitoril ou no trilho. 03 Limpeza delicada Escova macia e remoção superficial de resíduos ajudam a liberar a abertura sem ampliar, furar ou alterar o sistema.

Os furos de drenagem no trilho da janela parecem pequenos demais para importar, mas fazem parte do caminho usado pela água da chuva para sair. Quando poeira, areia ou tinta bloqueiam essas aberturas, a água pode ficar acumulada no peitoril. Mantê-las livres ajuda o sistema a drenar como foi projetado.

Para que servem os pequenos furos no trilho da janela?

Essas aberturas fazem parte de um sistema que conduz água para o lado externo. Uma janela moderna pode combinar trilhos, câmaras e saídas pequenas para lidar com a água que entra no perfil durante chuva ou lavagem.

O nome comum em inglês é weep hole, algo como furo de drenagem. Ele não existe para ventilar o cômodo nem para receber parafuso: sua função é dar um caminho para a água sair da parte inferior da esquadria.

Poeira, folhas e outros resíduos podem se acumular nessa região com o passar do tempo

Por que esses furos precisam permanecer livres?

O glossário da Andersen define esses furos como pequenas aberturas externas que permitem a drenagem da água. Quando areia, poeira ou tinta tapam a passagem, a saída planejada deixa de funcionar como deveria.

Água parada no trilho não prova sozinha que existe defeito. Alguns sistemas levam um tempo para escoar. O ponto de atenção é quando o acúmulo persiste e a abertura visível está obstruída, situação em que uma limpeza leve faz sentido.

Como limpar os furos sem estragar a janela?

Comece retirando pó solto do trilho com pano ou aspirador. Depois, use uma escova pequena e macia apenas para liberar a abertura. A ideia é remover o que entrou ali, não aumentar o furo nem empurrar objetos rígidos para dentro do perfil.

Evite selar a saída com massa, tinta ou silicone durante retoques. Se a abertura parecer diferente do restante da janela, consulte o manual do fabricante. O desenho da drenagem varia entre modelos, e improvisar um novo furo pode atingir câmaras que não foram feitas para isso.

A seguir listamos 4 cuidados simples que ajudam a liberar a drenagem sem alterar o perfil da janela:

Aspire o trilho: retire areia, folhas e poeira antes de mexer nas pequenas aberturas.

retire areia, folhas e poeira antes de mexer nas pequenas aberturas. Use escova macia: solte crostas superficiais sem furar, alargar ou raspar o acabamento.

solte crostas superficiais sem furar, alargar ou raspar o acabamento. Cheque a parte externa: confirme se a saída do lado de fora também está livre.

confirme se a saída do lado de fora também está livre. Evite vedar: tinta, massa e silicone não devem fechar uma abertura criada para drenagem.

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Uma obstrução pode dificultar o caminho previsto para a água durante períodos de chuva

Como saber se a drenagem está trabalhando normalmente?

Depois de uma chuva, alguma água pode aparecer no trilho interno e ainda assim sair aos poucos. O que importa é observar se ela encontra o caminho para fora e se os furos externos estão visíveis, sem crostas ou materiais de obra bloqueando a saída.

Se a água permanece, volta para dentro ou surge em locais incomuns, não trate todo o problema como sujeira. Vedação, instalação e inclinação também interferem. A limpeza dos furos é uma checagem simples, não uma correção para qualquer infiltração.

A seguir listamos 4 situações comuns que ajudam a separar drenagem normal de um possível bloqueio:

DADOS EM FOCO Drenagem da janela Drenagem da janela: Situação, O que observar e Próximo passo. Situação O que observar Próximo passo Água some aos poucos Fluxo pode estar normal Saída externa livre Água fica acumulada Possível obstrução Poeira ou tinta no furo Furo está coberto Passagem interrompida Resíduo de obra Água aparece fora do trilho Pode haver outra causa Vedação ou instalação

Qual cuidado evita que os furos voltem a entupir?

Na limpeza regular, passe pelo trilho antes que poeira úmida vire crosta. Depois de pintura ou obra, confira se não caiu material sobre as saídas. Esse olhar rápido evita que uma abertura quase invisível desapareça sob camadas de sujeira.

Os furos funcionam porque permanecem discretos e desimpedidos. Sem ampliar ou vedar nada, manter o caminho original da água livre preserva uma função que a própria janela já traz de fábrica para lidar com chuva.