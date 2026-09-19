Quando a água demora a sair, o filtro da máquina de lavar pode estar cheio de fiapos, cabelos ou pequenos objetos. Em modelos de carga frontal, ele costuma ficar atrás de uma tampa inferior e protege a bomba de drenagem. A limpeza começa esvaziando a água residual antes de retirar o filtro com cuidado.

É mesmo ali que fica o filtro da máquina de lavar?

Em muitas lavadoras de carga frontal, a portinha inferior dá acesso ao filtro da bomba. A máquina de lavar roupa elimina água em etapas do ciclo, e essa peça funciona como barreira antes que resíduos alcancem a bomba.

Fiapos, cabelos, moedas e pequenos objetos podem parar nesse filtro de drenagem. Por isso, o compartimento inferior não é apenas acabamento: ele permite alcançar uma peça de manutenção que pode interferir diretamente na saída da água quando fica carregada de resíduos.

O filtro ajuda a proteger o sistema responsável por retirar a água do aparelho

Por que a água demora a sair quando o filtro está sujo?

Quando a passagem fica reduzida, a bomba encontra mais resistência para expulsar a água. O suporte da Samsung cita drenagem inadequada, roupas muito molhadas, ciclos mais longos e ruídos entre os sinais ligados ao acúmulo de resíduos no filtro.

Isso não significa que todo atraso venha do filtro entupido. Mangueira dobrada, saída bloqueada ou falha da própria bomba também podem atrasar a drenagem. A diferença é que o filtro costuma ser um ponto simples de verificar primeiro, seguindo o manual do modelo.

Como limpar o filtro sem espalhar água pelo chão?

Antes de abrir a peça, desligue a lavadora e prepare toalha e recipiente baixo. Alguns modelos têm uma pequena mangueira de drenagem de emergência junto ao filtro. Ela serve para retirar a água residual antes de girar a tampa principal.

Depois que a água sair, o filtro pode ser removido conforme a orientação do fabricante. Lave a peça em água corrente, retire fiapos e objetos presos e observe o encaixe. Recoloque tudo firmemente para evitar vazamento no próximo ciclo.

A seguir listamos 4 passos de limpeza que ajudam a abrir esse compartimento com menos sujeira:

Desligar: retire a lavadora da tomada antes de mexer no compartimento inferior.

retire a lavadora da tomada antes de mexer no compartimento inferior. Drenar: deixe a água residual sair para um recipiente antes de soltar o filtro.

deixe a água residual sair para um recipiente antes de soltar o filtro. Limpar: remova fiapos, cabelos e pequenos objetos e lave a peça em água corrente.

remova fiapos, cabelos e pequenos objetos e lave a peça em água corrente. Reencaixar: feche filtro, mangueira e tampa com firmeza antes de iniciar outro ciclo.

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Uma drenagem mais lenta pode ser um dos sinais de que vale verificar essa peça

Quais sinais indicam que está na hora de olhar o filtro?

Água parada no tambor é o sinal mais claro, mas não é o único. Roupas encharcadas no fim, ciclos que parecem demorar mais e ruídos na drenagem também justificam uma conferência, principalmente quando o problema surgiu depois de várias lavagens normais.

Vale comparar o sintoma com o manual porque a localização do filtro varia entre modelos. Em algumas lavadoras, o acesso frontal inferior existe; em outras, a manutenção pode ser diferente. Forçar uma tampa que não foi feita para abrir pode danificar o acabamento.

A seguir listamos 4 sinais comuns que ajudam a decidir o que conferir antes de repetir o ciclo:

DADOS EM FOCO Sinais antes de repetir o ciclo Tabela com sinais de drenagem lenta, o que podem indicar e a primeira verificação prática. Sinal O que observar Primeira verificação Água demora a sair Drenagem mais lenta que o normal Filtro e mangueira Roupas muito molhadas Água não saiu por completo Filtro de drenagem Ruído ao drenar Pode haver objeto ou resíduo preso Interromper e conferir Água no tambor Saída de água prejudicada Drenar antes de abrir

E se a água continuar presa depois da limpeza?

Se o filtro estiver limpo e a água ainda não sair, passe para a mangueira de drenagem. Veja se ela está dobrada, esmagada ou bloqueada e confirme a altura indicada no manual. Um caminho ruim para a água pode imitar o sintoma de filtro sujo.

Persistindo o problema, pare de repetir ciclos e procure o procedimento indicado para o modelo. A sequência mais segura é simples: filtro, mangueira e encaixes primeiro; assistência depois, se necessário. Assim, aquela portinha inferior deixa de ser um detalhe esquecido e vira parte da manutenção da lavadora.