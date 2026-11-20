FOLHAPRESS - O Brasil apresenta o quarto pior nível de proficiência em inglês na América Latina, afirma o levantamento EF English Proficiency Index 2026, elaborado pelo grupo Education First, que administra cursos de idiomas.

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O ranking se baseia no EF Set, uma prova online de inglês que mede habilidades em leitura, escrita, conversação e escuta. A análise deste ano considerou as avaliações aplicadas em 2025 a 2,3 milhões de pessoas em 117 países.

As notas variam de 1 a 800. Nações europeias lideram o ranking, e a Suécia ocupa a primeira posição, com 615 pontos.

O Brasil registrou 469 pontos, proficiência considerada baixa. O país ficou na 73ª posição global, empatado com a Indonésia e logo à frente da China, com 466 pontos.

Na América Latina, o país supera apenas o Haiti (464 pontos), o Equador (441 pontos) e o México (431 pontos). A Argentina lidera na região, com 563 pontos, nível alto de proficiência.

O Brasil avançou oito posições desde 2024, ano em que ocupou o 81º lugar. Por outro lado, perdeu 13 pontos em comparação com a edição de 2025, quando teve nota 482.

A pior habilidade dos brasileiros em inglês é a escrita (373 pontos), seguida pela conversação (418 pontos) e pela escuta (438 pontos). A leitura recebeu a nota mais alta, de 513 pontos.

Levantamento

O levantamento aponta que a cidade de Porto Alegre (RS) registrou o melhor desempenho nacional, com 551 pontos. Brasília (DF) teve 527 pontos.

Homens brasileiros tiveram média de 476 pontos, e mulheres, de 462 pontos. A faixa etária com maior conhecimento é de 21 a 25 anos, com 527 pontos.

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Conforme o EF, o grau de conhecimento dos brasileiros permite "circular por um país de língua inglesa como turista, conversar informalmente com colegas e entender emails simples". É o equivalente ao nível B1, ou intermediário inicial, do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, usado com frequência em escolas de idiomas.