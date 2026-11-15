Enem 2026: resultado sai em 18 de janeiro, e gabaritos, nesta quarta (18/11)

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 vão conhecer suas notas em 18 de janeiro de 2027. Antes disso, nesta quarta-feira (18/11), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga os gabaritos dos dois dias de prova. As datas foram anunciadas neste domingo (15/11), em Brasília, depois do encerramento da segunda etapa do exame.

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Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a aplicação terminou sem problemas graves. Ele destacou que a nota do Enem dá acesso a cerca de 275 mil vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 540 mil bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e 530 mil financiamentos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de processos seletivos próprios das instituições. O MEC estima quase 1,5 milhão de oportunidades no total.

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Datas importantes

Gabaritos: 18 de novembro

Pedido de reaplicação: 16 a 20 de novembro, na Página do Participante

Reaplicação das provas: 15 e 16 de dezembro

Resultado: 18 de janeiro de 2027

Quem pode refazer a prova

Podem pedir a reaplicação os candidatos que foram prejudicados por problemas de logística ou que tiveram doenças infectocontagiosas previstas no edital. Moradores de cidades atingidas por eventos climáticos ou desastres naturais que afetaram a aplicação também têm direito, desde que façam o pedido na plataforma. Cada participante só refaz a prova do dia em que foi prejudicado, e a solicitação passa por análise do Inep.

Mais alunos da rede pública

O Enem 2026 teve 5,05 milhões de inscrições, o maior número desde 2021 e 42,4% a mais que em 2022. Segundo dados preliminares do Inep, a participação de estudantes que concluem o ensino médio na rede pública subiu de 53,8%, em 2025, para 65% neste ano, cerca de 250 mil alunos a mais nas salas de prova. Mais da metade dos inscritos, cerca de 2,5 milhões, tem 17 ou 18 anos.

A edição também registrou mais de 138 mil atendimentos especializados e 226 mil recursos de acessibilidade. Outros 70,9 mil inscritos fizeram a prova para obter o certificado de conclusão do ensino médio, possibilidade que voltou a ser oferecida pelo exame.

Enem passa a avaliar o ensino médio

A partir deste ano, o Enem integra o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e passa a ser usado também para medir a qualidade do ensino médio no país. “O Enem assume uma importância ainda maior porque agora ele avalia a educação básica”, afirmou a secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweickardt.

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As provas

Neste domingo, os candidatos responderam a 90 questões, 45 de matemática e 45 de ciências da natureza, das 13h30 às 18h30, no horário de Brasília. No primeiro dia, em 8 de novembro, fizeram as provas de linguagens e ciências humanas e a redação, que teve como tema “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”.