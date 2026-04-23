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Enem 2026: prazo para isenção termina nesta sexta (24); veja passo a passo

Interessados devem fazer a solicitação na página do participante, no site do Inep, órgão responsável pelo exame nacional

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23/04/2026 10:51

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Como se inscrever no Enem 2026: guia completo passo a passo
Prazo para pedir isenção do Enem 2026 termina amanhã (24/4) crédito: Agência Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 termina na sexta-feira (24/4). Os interessados devem fazer a solicitação na página do participante, no site do Inep, órgão responsável pelo exame nacional.

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Já os participantes que obtiveram isenção na edição anterior, mas não compareceram às provas de 2025, precisarão justificar a ausência também até nesta sexta.

A seguir, confira como solicitar a isenção, quem tem direito ao benefício e outros tópicos relacionados ao tema:

Quem tem direito à isenção da taxa do Enem 2026? 

De acordo com o Inep, têm direito à isenção os estudantes que se encaixam nos seguintes perfis:

  • Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026;
  • Candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas com bolsa integral e que comprovem renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 2.431,50);
  • Candidatos inscritos no CadÚnico (cadastro único para programas sociais do governo federal);
  • Estudantes cadastrados no programa Pé-de-Meia. 

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Como solicitar a isenção da taxa do Enem 2026? 

  • Para solicitar a isenção, o candidato deve acessar a página do participante, no site do Inep;
  • Logo após o login via conta gov.br, será necessário informar dados pessoais como CPF, data de nascimento, e-mail e número de telefone atualizado;
  • A aprovação da isenção não significa que o beneficiário está inscrito automaticamente no Enem 2026. Todos os candidatos, isentos ou não, deverão realizar a inscrição quando o período for aberto pelo MEC (Ministério da Educação).

Como justificar a ausência no Enem 2025? 

Os participantes que obtiveram isenção na edição anterior, mas não compareceram aos dois dias de prova em 2025, precisam obrigatoriamente justificar a ausência para terem direito ao novo benefício.

A comprovação deve ser feita a partir do envio de documentos -como atestados médicos e boletins de ocorrência- conforme as orientações do Inep.

Qual é o valor da inscrição?

O valor da taxa de inscrição do Enem 2026 ainda não foi divulgado pelo Inep. Em 2025, a taxa foi de R$ 85

Quando será o Enem 2026?

Apesar dos pedidos de isenção, o MEC ainda não anunciou o calendário de inscrições nem as datas das provas do Enem 2026. Tradicionalmente, o exame nacional é aplicado em dois domingos consecutivos do mês de novembro.

No primeiro dia, os candidatos fazem a prova de redação, além de 45 questões de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação) e 45 itens de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia).

Já no segundo dia, o exame é composto por 45 questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 perguntas de matemática.

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Com o resultado das notas do exame nacional, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Calendário para a solicitação de isenção da taxa do Enem 2026 e justificativa de ausência do Enem 2025

  • Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026: até 24 de abril;
  • Período de justificativa de ausência no Enem 2025: até 24 de abril;
  • Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026 e da justificativa de ausência no Enem 2025: 8 de maio;
  • Recurso da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026 e da justificativa de ausência no Enem 2025: 11 a 15 de maio;
  • Resultado do recurso da justificativa de ausência no Enem 2025 e da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2026: 22 de maio.

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