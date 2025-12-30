Conheça a palavra mais complexa do português, que tem apenas 5 letras e 51 significados

No vasto universo da língua portuguesa, as palavras surpreendem pela riqueza de seus sentidos, como no caso notório da palavra "ponto", que possui 51 significados distintos e exemplifica de forma fascinante o fenômeno da polissemia.

Como a palavra "ponto" pode ter tantos significados diferentes?

De origem latina (punctum – marca), "ponto" ampliou seus sentidos em diferentes áreas do conhecimento. Na gramática, refere-se aos sinais de pontuação; já em matemática e geometria, indica uma posição no espaço, isenta de dimensões.

Além destes usos, "ponto" adaptou-se a outros contextos como costura (ponto cruz), música (prolongamento de notas), tecnologia (endereços eletrônicos) e medicina (suturas em feridas). Essa versatilidade mostra a constante expansão do vocabulário.

Quais são as aplicações da palavra "ponto" no cotidiano?

No dia a dia, a palavra "ponto" demonstra ainda mais seus diferentes sentidos, estando presente em frases corriqueiras. Utilizamos, por exemplo, "estar no ponto" para indicar o momento ideal ou "ponto de ônibus" para designar locais específicos.

Veja alguns exemplos comuns da palavra em contextos cotidianos:

Ponto de encontro (lugar para reunir pessoas)

Ponto turístico (atração visitada por turistas)

Ponto comercial (local destinado a atividades econômicas)

Bater o ponto (marcar horário de trabalho)

Conheça a palavra mais complexa do português – Créditos: depositphotos.com / AntonLozovoy

Por que o português é considerado um idioma expressivo e dinâmico?

Além de "ponto", outras palavras como "manga" (fruta e parte da roupa) e "banco" (instituição financeira e assento) ilustram a polissemia natural do idioma português. Isso evidencia sua versatilidade e, ao mesmo tempo, os desafios que apresenta para aprendizes.

A riqueza semântica do português é um reflexo do dinamismo linguístico, sempre acompanhado do desenvolvimento cultural e criativo. A capacidade de uma palavra reunir diferentes significados destaca a beleza e complexidade desse idioma.