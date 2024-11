A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) abre nesta quarta-feira (27/11) as inscrições para o vestibular 2025. Serão oferecidas 4.811 vagas em cursos presenciais de graduação, nas modalidades de bacharelado e licenciatura, para ampla concorrência, reserva de vagas e inclusão regional. Os interessados podem se inscrever pelo link.

As provas de conhecimentos gerais, obrigatórias para todos os cursos, serão realizadas em 19 municípios de Minas Gerais no dia 12 de janeiro do próximo ano. O início das aulas está previsto para 17 de março de 2025.

Para os candidatos aos cursos de Música, oferecidos em Belo Horizonte, haverá uma etapa adicional: as Provas de Habilidades Específicas, que serão aplicadas nos dias 22 e 23 de fevereiro. O resultado será divulgado com as notas das duas etapas.

Informações detalhadas sobre o cronograma, a distribuição de vagas e os documentos exigidos podem ser consultadas no edital, disponível na página eletrônica do processo seletivo. Dúvidas adicionais podem ser encaminhadas pelo telefone 0800 299 3232 ou pelo e-mail vestibularuemg@ msconcursos.com.br.

Reserva de vagas e inclusão regional

Os alunos que desejarem poderão concorrer às categorias de reserva de vagas, inclusão regional ou ampla concorrência.

O sistema, conhecido como Procan, destina vagas para PCDs e candidatos que comprovem carência financeira e sejam egressos de escola pública nas seguintes subcategorias: negros, indígenas, quilombolas, ciganos e egressos de escola pública (que não se enquadram na inclusão regional).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Na inclusão regional, as oportunidades são destinadas a quem cursou todo o ensino médio em escolas públicas das redes federal, estadual ou municipal e comprove residência em Minas Gerais. Os candidatos não habilitados nesta etapa poderão pagar a taxa de inscrição e concorrer a uma vaga pela ampla concorrência.