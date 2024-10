*Conteúdo produzido por Flávio Castro

No último domingo, dia 20 de outubro, ocorreu a prova da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG) como parte do vestibular para ingresso em 2025. O tema da redação surpreendeu ao abordar a relação entre alcoolismo e medicina, propondo uma reflexão que ultrapassa as abordagens culturais ou morais tradicionais. Ao tratar o alcoolismo como uma doença que requer um tratamento adequado pela medicina, a proposta incentivou os candidatos a refletirem sobre as limitações e desafios enfrentados nos tratamentos disponíveis, destacando a relevância do tema para a formação de futuros profissionais da saúde.

Em primeiro lugar, é necessário compreender que o alcoolismo não deve ser visto como uma falha de caráter ou um simples problema comportamental, mas como uma doença crônica que afeta o indivíduo física e psicologicamente. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o alcoolismo como um transtorno relacionado ao uso de substâncias, o que requer um tratamento médico especializado. Essa mudança de paradigma é importante para os futuros médicos, que terão que lidar com essa doença em suas diversas manifestações e em diferentes contextos sociais e clínicos.

Um segundo aspecto relevante para o desenvolvimento da redação é a diversidade de abordagens médicas para o tratamento do alcoolismo. Embora existam diversas formas de intervenção, como a abordagem psiquiátrica, clínica, psicológica, e até o uso de grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos, não há uma única metodologia que se mostre definitiva. O que se observa é que, apesar dos avanços no tratamento, não existe uma medicação consolidada com indicação consensual, o que reflete as complexidades envolvidas na doença e na resposta de cada paciente às terapias. Isso abre caminho para uma reflexão sobre a necessidade de tratamentos integrados, que unam diferentes disciplinas da medicina e da saúde mental para oferecer uma abordagem mais abrangente.

Dentro desse campo temático, o candidato poderia usar o romance "O Último Conhaque" (1995), de Carlos Herculano Lopes, como um repertório sociocultural que ilustra a luta de um personagem que sofre de alcoolismo. O protagonista, mesmo após passar por uma internação para desintoxicação, retoma o vício, expondo a dura realidade enfrentada por muitas pessoas que sofrem com essa doença. A obra, indicada como leitura obrigatória para a prova da FCMMG, oferece ao candidato a oportunidade de discutir, na redação, a fragilidade de algumas intervenções médicas e a recorrência do alcoolismo em pacientes que, mesmo após um tratamento inicial, não conseguem manter-se longe do álcool. O livro, ao mesmo tempo em que humaniza o sofrimento do dependente, pode ser usado para criticar as limitações da medicina no tratamento de uma doença que não possui uma cura definitiva.

Um outro ponto que poderia ser abordado pelos candidatos é o papel da medicina preventiva e a necessidade de se debater o alcoolismo dentro da comunidade acadêmica. É fundamental que os futuros médicos compreendam os sinais e os fatores de risco associados à doença, e se tornem capacitados para atuar preventivamente. Além de tratar o alcoolismo quando ele já se manifesta, é igualmente importante que o médico saiba orientar e atuar na prevenção da doença, que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A academia é o ambiente ideal para fomentar esse tipo de discussão e formar profissionais que estejam preparados para agir em diferentes frentes, desde a prevenção até o tratamento de casos mais graves.

Com base nessas sugestões, o candidato poderia explorar diferentes frentes de argumentação para desenvolver sua redação de forma crítica e reflexiva. A medicina como ciência precisa considerar as especificidades do alcoolismo, entender as limitações dos tratamentos atuais e, ao mesmo tempo, estar aberta a novos métodos de intervenção que possam ser mais eficazes e abrangentes.

