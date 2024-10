Nesta terça-feira (1/10) é comemorado o Dia Internacional e Nacional da Pessoa Idosa. Aproveitando a data, a secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR), em parceria com a Secretaria de Políticas Digitais (SPDigi), lançou o “Repositório de Educação Digital e Midiática para Pessoas Idosas”. O programa vai oferecer orientações, aulas e conteúdos especificamente voltados para público idoso.



Para ter acesso, os interessados devem entrar no site do repositório, que será constantemente atualizado para incluir novos materiais e práticas. Todos os conteúdos disponíveis são de acesso livre e gratuito e podem ser utilizados por famílias, grupos, coletivos, indivíduos e educadores, ajudando a fortalecer a inclusão digital desse segmento no Brasil.

O Repositório faz parte do compromisso do Brasil com a Open Government Partnership (OGP), uma iniciativa global criada em 2011 para promover transparência e participação social. Em 2023, a OGP contava com cerca de 180 membros, representando 75 países e 105 estados e municípios.







No ano passado, a Controladoria-Geral da União (CGU) lançou o 6º Plano de Ação Nacional (2023-2027), que inclui a participação de mais de 2 mil pessoas em atividades de cocriação. Um dos compromissos deste plano é a “Educação digital e midiática para pessoas idosas”.





O “Repositório de Educação Digital e Midiática para Pessoas Idosas”, portanto, faz parte da Estratégia Brasileira de Educação Midiática, um compromisso do Governo Federal para estabelecer essa área como uma política pública, reconhecendo que a cidadania hoje envolve a criação de um ambiente digital mais seguro e confiável.