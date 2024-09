O Setembro Amarelo é uma campanha nacional dedicada à prevenção do suicídio, que ocorre todos os anos no mês de setembro. Ela surgiu em 2015, a partir de uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e do Conselho Federal de Medicina (CFM), com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de discutir a saúde mental e promover ações que possam prevenir o suicídio.

A escolha do mês de setembro para a campanha tem uma razão simbólica: o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, data estabelecida pela International Association for Suicide Prevention (IASP) em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A cor amarela foi adotada em homenagem a Mike Emme, um jovem americano que, em 1994, tirou a própria vida aos 17 anos. Mike era conhecido por seu carro Mustang amarelo e, após sua morte, seus amigos e familiares iniciaram uma campanha distribuindo cartões e fitas amarelas com mensagens de apoio e incentivo, como uma forma de espalhar a conscientização sobre a importância de pedir ajuda.

Desde então, o Setembro Amarelo tem ganhado força e se expandido, com ações de conscientização em diversas frentes, como campanhas publicitárias, eventos de mobilização e, principalmente, a inclusão do tema em espaços educativos, como as escolas e universidades.

A importância de levar o Setembro Amarelo para a sala de aula

Discutir o tema do Setembro Amarelo em sala de aula é mais do que necessário; é urgente!

Os jovens e adolescentes estão em uma fase da vida marcada por intensas mudanças emocionais e sociais. Muitas vezes, é nesse período que surgem os primeiros sinais de transtornos mentais, como ansiedade, depressão e outros distúrbios.

Ao trazer esse tema para a sala de aula, a escola se posiciona como um ambiente seguro, onde os alunos sabem que podem falar sobre suas angústias e encontrar apoio. Discutir o assunto não incentiva sua ocorrência, ao contrário do que alguns podem acreditar; falar sobre o assunto ajuda a desmistificá-lo, abre espaço para o diálogo e faz com que os alunos se sintam menos sozinhos em suas lutas pessoais.

Além disso, é na escola que muitos jovens passam a maior parte de seu tempo. Professores e demais colaboradores estão em uma posição privilegiada para identificar sinais de que algo pode estar errado.

Estar sempre atento à saúde mental dos alunos

A saúde mental deve ser uma prioridade dentro das escolas. No Colégio e Pré-Vestibular Determinante, entendemos que o desempenho acadêmico está diretamente ligado ao bem-estar emocional dos alunos.

Por isso, nossa abordagem vai além do conteúdo curricular tradicional; buscamos criar um ambiente onde os estudantes se sintam seguros para expressar seus sentimentos e preocupações.

Mais do que identificar problemas, é fundamental que a escola ofereça canais de apoio. No Determinante, isso se traduz em um trabalho integrado entre professores, psicólogos e a família dos alunos. Queremos garantir que cada estudante saiba que pode contar com a instituição em qualquer situação.

Setembro Amarelo: uma lição para todo o ano letivo

Apesar de setembro ser o mês dedicado à prevenção do suicídio, é essencial que esse cuidado com a saúde mental dos alunos se estenda por todo o ano letivo. As conversas iniciadas em setembro devem ser apenas o começo de um diálogo contínuo, no qual os estudantes sintam que podem falar sobre seus sentimentos a qualquer momento, sem medo de julgamento ou rejeição.

Conheça Mais o Colégio e Pré-Vestibular Determinante

Se você valoriza uma educação que vai além do ensino acadêmico, que se preocupa com o desenvolvimento integral de seus filhos, conheça o Colégio e Pré-Vestibular Determinante. Aqui, oferecemos uma abordagem humanizada e personalizada, que prioriza não apenas o sucesso nos vestibulares, mas também o bem-estar emocional de nossos alunos.

Acesse nosso site e saiba mais.