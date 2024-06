Líder no ensino de gastronomia e referência mundial, a secular escola francesa Le Cordon Bleu terá uma escola em Belo Horizonte, fruto de uma parceria o grupo Ânima Educação. O curso, previsto para começar até 2025, na unidade do Uni-BH, no bairro Buritis, Região Oeste de BH, reunirá as técnicas francesas com a diversidade e a riqueza dos ingredientes brasileiros, especialmente os mineiros.





Para o CEO da Ânima, Marcelo Battistella Bueno, unir a técnica francesa com a hospitalidade e a cultura mineira criará uma experiência culinária única no cenário global. Ele vê essa nova parceria como uma oportunidade de Minas Gerais mostrar ao mundo a riqueza de sua culinária, utilizando técnicas de uma das mais prestigiadas escolas de gastronomia do mundo. “Acho que é um projeto de Minas para o mundo”, disse em entrevista ao programa EM Minas, que foi ao ar nesse sábado (15/6), na TV Alterosa.





O desafio reside na fusão das tradições culinárias francesa e mineira, especialmente considerando que Minas é famosa por sua generosidade nas porções. Bueno observa que a técnica ensinada pela Le Cordon Bleu será idêntica àquela aplicada em Paris, Londres e Tóquio. "Só que aqui ele vai cozinhar com quiabo, ora-pro-nóbis, todos os ingredientes que são únicos em Minas Gerais", explica Bueno.





Bueno acredita que essa abordagem permitirá aproveitar o melhor dos ingredientes locais, combinando-os com a excelência da técnica francesa. Bueno vê esse projeto como uma oportunidade de Minas Gerais mostrar ao mundo a riqueza de sua culinária, utilizando técnicas de uma das mais prestigiadas escolas de gastronomia do mundo. “Aspas”...





Os professores da Le Cordon Bleu vão ministrar aulas para os alunos, além de treinar professores da Ânima, seguindo o padrão internacional do instituto. Desde 2018, a Ânima já abriu três unidades em parceria com a escola de culinária francesa em São Paulo e Rio de Janeiro. A expansão acontecerá em outras capitais, como Curitiba, Porto Alegre, Natal e Salvados. Atualmente, a Le Cordon Bleu tem 35 escolas em 20 países.



A entrevista completa de Marcelo Bueno no "EM Minas" está disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O programa vai ao ar todo sábado, às 19h30, apresentado pelo jornalista Benny Cohen. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.