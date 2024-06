Encerram nesta sexta-feira (7/6) as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. O exame é a principal forma usada para entrar em universidades federais brasileiras, conseguir bolsa ou financiamento estudantil em universidades privadas. Feito em duas etapas, o exame irá acontecer nos dias 3 e 10 de novembro.





Para se inscrever é preciso acessar a página do participante. Mas cuidado para não cair em golpes, nos últimos dias um site estava se passando pelo site usado para realizar as inscrições. Por isso, na hora de se inscrever confira o endereço (https://enem.inep.gov.br/participante/).





No endereço certo, o candidato precisará responder algumas perguntas como CPF, data de nascimento, cor/raça, estado civil e nacionalidade. Também é necessário responder se serão necessários recursos de acessibilidade, além de escolher se a prova de idiomas será feita em inglês ou espanhol.

Na oportunidade, um questionário socioeconômico também deverá ser respondido. Após responder tudo, haverá a oportunidade do estudante conferir todas as informações e então enviar a inscrição. Essa sexta será a última oportunidade para os estudantes atualizarem as informações. Por isso, quem deseja ser atendido pelo nome social, mas ainda não tem o nome atualizado na receita federal, precisa fazer isso até o fim do prazo.





Com a inscrição feita, o candidato não isento precisa pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85. O prazo para o pagamento é um pouco maior, até o dia 12 de junho. O pagamento pode ser feito por meio de PIX, boleto e cartão de crédito ou débito.





Data extra para atingidos pelas enchentes no RS

Os moradores do Rio Grande do Sul que pretendem participar do Enem, mas ainda não conseguiram fazer as inscrições terão uma outra oportunidade. O Ministério da Educação ainda não divulgou o novo prazo.







O órgão informou que o público atingido pelas enchentes também terão isenção na inscrição, mesmo que tenham um pedido feito este ano negado por não ter ido ao Enem do ano anterior.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice