Com mais de 60 bolsas de estudo destinadas à Grande BH para qualificações técnicas e profissionalizantes, a Grau Educacional lança sua terceira edição do projeto “Grau Social”. Os cursos são gratuitos e presenciais.

As unidades Centro de Belo Horizonte, Venda Nova, Alípio de Melo, Barreiro, Contagem e Betim oferecem uma variedade de cursos técnicos, entre eles estão: administração, edificações, análises clínicas, nutrição e dietética, eletrotécnica, segurança do trabalho, estética, mecânica, farmácia e recursos humanos.

Nos cursos livres, os interessados poderão escolher entre cuidador de idosos, programador, logística e outros. As opções variam de acordo com a unidade escolhida pelo candidato.





“Na Grande Belo Horizonte, iremos oferecer mais de 60 bolsas, que serão disponibilizadas pelas unidades espalhadas pela Região Metropolitana. Será mais uma edição de sucesso”, afirma Raquel Ricci, diretora do Grau Técnico, unidade Venda Nova.





Todas as unidades do Grau Técnico e do Grau Profissionalizante, que fazem parte da rede Grau Educacional, participam do projeto. Os interessados em concorrer às bolsas podem se inscrever até a próxima sexta-feira, dia 7, no site www.grausocial.com.br.

Requisitos

Para concorrer às bolsas é necessário atender a alguns critérios.







Ter concluído o ensino médio (ou equivalente do EJA ou supletivo) em uma escola pública;

Ter disponibilidade para aulas presenciais e eventuais aulas práticas, bem como visitas técnicas junto às empresas parceiras, quando houver;

Ter a partir de 18 anos completos; e estar desempregado.

Após a avaliação dos requisitos, será aplicada uma redação e uma entrevista. Os contemplados com as bolsas serão divulgados no dia 8 de julho de 2024 e poderão se matricular entre os dias 9 e 19 de julho. As aulas terão início até agosto deste ano.

Confira aqui o edital.

