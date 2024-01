Saiu a data para as inscrições do Sisu 2024

O ano de 2024 chegou, mas os aplicadores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, em todo o Brasil, não receberam o pagamento pelos serviços prestados nos dias 5 e 12 de novembro.



Quase há um mês, a reportagem do Estado de Minas fez uma matéria expondo reclamações de diversos aplicadores em todo o Brasil. Alguns tiveram a sorte e finalmente foram pagos, já outros ainda não receberam. Caso de uma mulher, que não quis se identificar, e aplicou as provas do Enem Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC) do Coração Eucarístico, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

“Está sendo uma situação muito humilhante, minha mãe que foi fiscal já recebeu, mas eu não. E pelo que vi, ainda tem pessoas reclamando que não foram pagas”, conta.



Ela diz que no dia 11 de dezembro, três dias após a matéria, uma coordenadora mandou mensagem falando que todos os aplicadores, que não receberam, deveriam preencher um formulário para agilizar o processo de pagamento.



Naquela época, havia uma previsão do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoções de Eventos (Cebraspe), empresa responsável pela contratação, de 30 dias úteis para regularizar as pendências.



Entretanto, já no dia 20 de dezembro, a mesma coordenadora disse que já não havia mais previsão para data de pagamento, e para piorar, a Cebraspe não dava mais retorno. “Nem eles que são coordenadores e supervisores, o Cebraspe responde. Não nos dão posicionamento nenhum, nem usam as redes sociais para falar sobre. É muito descaso com a gente”, diz.



Segundo o edital do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o valor previsto para os pagamentos é de até R$ 384, dependendo da função, o que não foi feito.



A aplicadora explica que, no ano passado, o pagamento foi realizado por outra empresa e ocorreu no dia certo e em espécie, já a atual contratante só está trazendo dor de cabeça. "Eles nem mandam mensagem direta para gente, tem nossos números, mas ficam mandando mensagem para a coordenadora. Não respondem os e-mails, as redes sociais, as reclamações. Eles têm que resolver isso logo, ano que vai ter Enem de novo, eles vão precisar da gente e conheço muitas pessoas que foram no ano passado e não quiseram ir neste ano", afirma.



Ao entrar nesta manhã de sexta-feira (5) no Reclame Aqui, os relatos sobre os atrasos de pagamentos continuam em diversos estados do país. A Cebraspe novamente foi procurada pela reportagem, que aguarda retorno.