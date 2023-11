A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) recebe, até esta terça-feira (28/11), as inscrições para o vestibular 2024, que oferecerá 4.595 vagas de ampla concorrência distribuídas em 54 cursos de graduação. A taxa de inscrição é de R$ 80, com pagamento até o dia 29 de novembro.

As provas, a serem realizadas em 17 de dezembro, terão 48 questões objetivas sobre os conteúdos das disciplinas correntes do ensino médio e uma questão de redação.

O concurso acontece, ao mesmo tempo, em 17 cidades mineiras: Abaeté, Barbacena, Belo Horizonte, Campanha, Carangola, Cláudio, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Guanhães, Ibirité, Ituiutaba, João Monlevade, Leopoldina, Passos, Poços de Caldas e Ubá.





Para conhecer critérios e documentos necessários para concorrer, consulte o edital do Vestibular Uemg 2024, disponível neste link. A empresa MS Concursos será responsável pela operacionalização de todo o processo seletivo.



Além de vestibular próprio, oferece vagas também por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), cuja forma de acesso segue as informações e o cronograma estabelecidos pelo Ministério da Educação.