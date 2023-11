A faculdade foi líder em aprovação entre as particulares com mais de 100 inscritos em Minas Gerais

A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou o resultado do 39º Exame de Ordem Unificado (EOU). Dentre as instituições privadas com mais de 100 alunos inscritos em Minas Gerais, a faculdade Milton Campos é líder em aprovações.

Para o presidente da instituição, Dr. João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, o resultado mostra a seriedade e o compromisso da instituição com uma educação de altíssima qualidade. “O curso de Direito da Milton Campos coloca o profissional do Direito em outro patamar, proporcionando a seus estudantes um ensino de qualidade aliado a técnicas de ensino que potencializam o aprendizado, pois utilizam métodos diferenciados e com ênfase na prática jurídica”, destaca.

O presidente Milton Campos ainda enfatizou: “Somos uma instituição com mais de 50 anos de tradição no ensino jurídico de excelência. O resultado do Exame de Ordem corrobora os nossos esforços de nos mantermos atuais, sem perder a qualidade de meio século de existência”.