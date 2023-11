Chegou ao fim o segundo dia de aplicação regular do Enem 2023. Neste domingo (12/11) os candidatos realizaram provas de matemática e ciências da natureza. Dos 3.934.242 candidatos inscritos no exame, 32% não compareceram aos locais de aplicação. Os dados de ausência do segundo dia de provas é 3,1 pontos percentuais maior do o primeiro dia, no último domingo (5/11), quando 1.104.852 alunos deixaram de fazer as questões de português, redação e ciências humanas.

Para o ministro da Educação, Camilo Santana, os dados de abstenção acompanham os números do último ano. Em 2022, 32,1% dos inscritos no exame não compareceram ao segundo dia de provas.

“Temos uma ausência maior no segundo dia, porque muitos alunos que não foram bem no primeiro dia, desistem de fazer o segundo. Mas está dentro do que foi ano passado, de 32,1% em 2022”, explicou o ministro.

Apesar disso, o número de inscritos no Enem deste ano foi 13,1% maior do que no ano passado. De acordo com o chefe do MEC, o objetivo do governo federal é garantir que os alunos matriculados no terceiro ano do Ensino Médio façam o exame, além de diminuir as desistências e evasões.

“É um trabalho que vamos procurar fazer, encontrar mecanismos para estipular a inscrição. Tentar diminuir as desistências e evasões da prova. Estamos estudando quais medidas concretas e efetivas para aumentar a participação e diminuir a evasão”, afirmou Santana.

Ao todo, 2.217 participantes foram eliminados por portar equipamento eletrônico; ausentar-se antes do horário permitido; ou não atender orientações dos fiscais, por exemplo. Foram registrados 859 problemas logísticos, como emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica ou abastecimento de água.

Gabarito oficial

A divulgação do gabarito oficial das provas aplicadas neste domingo e no anterior foi antecipada para a próxima terça-feira (14/11), às 19h. Inicialmente, a divulgação das respostas seria feita na quinta-feira (16/11).

Leia: Enem 2023: EM divulga gabaritos extraoficiais do segundo dia

Reaplicação

Os candidatos que se sentiram prejudicados, seja por problemas logísticos ou por doenças, podem solicitar a reaplicação da prova. Os pedidos devem ser feitos por meio da Página do Participante, entre os dias 13 a 17 de novembro. As provas serão reaplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro. O mesmo vale para as pessoas que não compareceram porque foram alocadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição.

Vazamento de provas

Neste domingo o Ministério da Educação identificou a circulação de imagens de um caderno de provas antes do horário mínimo de saída dos candidatos. As fotografias foram detectadas por meio de monitoramento do MEC e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que acionaram a Polícia Federal para investigar as irregularidades.

Apesar do vazamento, Camilo Santana afirmou que não houve prejuízo na aplicação. Uma vez que, até o momento, não há confirmação de que as imagens foram divulgadas antes do horário das provas.

Mais cedo, a pasta afirmou que a corporação encontrou oito pessoas que teriam divulgado imagens dos Cadernos de Questões durante as provas do primeiro domingo, aplicadas em 5 de novembro. Oitivas foram realizadas nas cidades de Caruaru (PE), Natal (RN), Cornélio Procópio (PR) e Brasília (DF). Além disso, ainda estão sendo realizadas diligências no Rio Grande do Sul e no Ceará.

A operação também apreendeu materiais com suspeita de uso para aplicação de fraude ao exame em Maceió (AL) e Vitória da Conquista (BA). As empresas responsáveis pelo gerenciamento das mídias sociais foram oficializadas para preservar as imagens das provas e auxiliar com o rastreamento das postagens.