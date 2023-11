O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) é a primeira instituição brasileira a aplicar testes para ingresso em Oxford, universidade situada no Reino Unido e uma das mais respeitadas do mundo.

Segundo o Cefet-MG, a qualidade de estrutura física, laboratório de computadores adequado, pessoal capacitado para organização e aplicação, condições de atendimentos a pessoas com deficiência foram os requisitos técnicos analisados pela Universidade de Oxford e que habilitaram o Cefet-MG a ser a primeira instituição brasileira a aplicar os testes.

O credenciamento da Instituição como posto aplicador foi conduzido pela Secretaria de Relações Internacionais (SRI) do Cefet-MG em julho de 2023 e concluído em agosto. De acordo com a coordenadora de Cooperação Internacional, Liliane Neves, o resultado traz diversos benefícios para as comunidades acadêmica e externa.

“Tornar-se um centro aplicador de testes da Universidade de Oxford certamente impactará positivamente as nossas ações de internalização. A Instituição fica mais conhecida, amplia as suas competências internacionais, permite maior capacitação dos colaboradores envolvidos e abre oportunidade para o público interno realizar testes sem a necessidade de deslocamento a outras instituições”, destaca.



Passo a passo e calendário

Para se candidatar à realização dos testes, as pessoas interessadas devem gerar um código no portal da Universidade e preencher o formulário de cadastro no site do Cefet-MG. As etapas estão detalhadas no passo a passo neste PDF criado pela SRI.

De acordo com a Secretaria, as aplicações de testes seguem o calendário da Universidade de Oxford. Normalmente, as inscrições são abertas no mês de maio de cada ano. Para participar, os candidatos devem estar atentos às informações divulgadas pela SRI.