No vasto universo das histórias de sucesso, algumas se destacam não apenas por suas conquistas, mas também pelo caminho árduo que trilharam para chegar lá.

Pedro Ivo Assis, natural de Belo Horizonte, é um desses exemplos inspiradores. Hoje, aos 29 anos, ele está prestes a concluir o sétimo período do curso de medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. No entanto, sua jornada até aqui foi repleta de desafios, dúvidas e, acima de tudo, determinação.

Ele sempre soube que a medicina estava em seu destino desde tenra idade. Aos 11 anos, ele se tornou um transplantado renal e passou grande parte de sua infância e adolescência no hospital, cercado por médicos e cuidados.

A experiência pessoal moldou sua visão da profissão e alimentou seu desejo de ajudar o próximo para o resto da vida. A medicina, para ele, era mais do que uma carreira; era uma paixão que o impelia a seguir esse caminho.

O caminho para a medicina e a escolha do Pré-Vestibular Determinante

Pedro Ivo comemorando com os amigos também aprovados em medicina no dia do trote Agência Nicácio

Após concluir o ensino médio em 2014, Pedro se deparou com uma decisão importante: qual curso estudar para se tornar a minha profissão?

Ele decidiu fazer um vestibular para engenharia civil e passou no exame, mas rapidamente percebeu que esse não era o caminho que o faria feliz e realizado. Foi então que tomou a decisão de deixar o curso e focar em seus estudos para os vestibulares de medicina.

Sua jornada em direção à medicina levou-o ao Pré Vestibular Determinante, uma instituição de ensino que desempenhou um papel fundamental em sua conquista.

O estudante de medicina passou cerca de um ano e meio no cursinho. A determinação era sua aliada, e menos de seis meses depois de começar os estudos intensivos no curso específico para a Faculdade de Ciências Médicas, ele realizou seu sonho ao passar na concorrida instituição.

“Eu me lembro que, enquanto eu fazia a prova do vestibular, eu lembrava dos professores explicando a matéria, debatendo questões parecidas, dando dicas e ensinando qual era o raciocínio de deveria ser feito. Se não fosse este cursinho tão objetivo, direcionado e efetivo, a qualidade dos professores e os materiais de alto nível, eu não teria passado tão rápido”, afirma Assis.

O ano de 2018 marcou o início de sua nova etapa, agora cada vez mais perto de se tornar um médico. E, mais que isso, ele começou a estudar na mesma faculdade que seu avô, José Maria da Silveira Neto, formou na década de 60. Mais um estímulo motivador para essa nova fase que ele estava começando.

Pedro Ivo com o professor e colegas da Faculdade de Medicina da Ciências Médicas Arquivo pessoal

No entanto, como muitos de seus colegas, Pedro Ivo enfrentou o desafio da pandemia que forçou o trancamento temporário de seus estudos por quase dois anos.

A pandemia pode ter atrasado seu progresso, mas não diminuiu sua determinação. Após o fim da pandemia, ele retornou aos estudos e hoje está chegando a reta final para conquistar o tão sonhado diploma.

Pré-Vestibular Determinante: uma instituição que faz a diferença na vida dos estudantes

“Hoje estou muito feliz na medicina e minha gratidão ao Determinante será eterna”. Olhando para trás, ele percebe o quão bem preparado estava, e agradece o apoio e orientação que recebeu do Determinante. A proximidade entre professores e alunos, a disponibilidade constante para ajudar e a preocupação com o bem-estar dos estudantes eram diferenciais notáveis da instituição, que o fizeram chegar até aqui.

Além disso, Pedro ressalta que o Determinante não apenas o preparou academicamente, mas também o ajudou a crescer como pessoa. Ele enfatiza a importância da responsabilidade, maturidade, capacidade de ouvir, a formação de amizades sólidas, a disciplina e a autoconsciência como lições valiosas que levou

consigo.

Apresentação no congresso de medicina tropical e infectologia Arquivo pessoal

Além da preparação acadêmica, o Det também se fez presente com um olhar cuidadoso para sua saúde física e mental. O ambiente na instituição, mesmo durante os momentos mais intensos, era leve e positivo, com professores e colegas amigáveis.

Pedro relembra com carinho os momentos em que, para relaxar, conversava com os porteiros do Determinante, que o incentivavam a voltar aos estudos quando se distraía.

"Quando eu precisava respirar um pouco dos estudos, eu saía da sala, ia conversar um pouco com os porteiros. Ficava na portaria resenhando um pouco e logo aparecia o Renato, nosso diretor, e mandava voltar a estudar brincando: 'assim você não vai virar doutor hahaha'”, relembra o ex-aluno de um dos melhores cursinhos preparatórios de BH. “Quando passei na faculdade eu chamei o Renato e falei: aqui a aprovação para você ver que o pessoal da resenha também passa”, conta aos risos e com tom de saudade da época.

Realizações na medicina

Hoje, Pedro Ivo vive a alegria de estar prestes a se formar em medicina. Ele se sente grato com as oportunidades que a medicina lhe proporcionou. Em maio deste ano, ele teve a chance de viajar para Tiradentes, Minas Gerais, com alguns colegas da faculdade, para o 6º Congresso Mineiro de Nefrologia. Lá, junto com seu médico nefrologista, compartilhou sua história pessoal, com os problemas renais, o

transplante e as dificuldades de saúde enfrentadas na infância e adolescência. Essa experiência permitiu a ele unir sua jornada pessoal à profissão.

Compartilhando sua experiência pessoal no 15º congresso mineiro de Nefrologia Arquivo pessoal

A história de Pedro Ivo Assis é um testemunho da importância da determinação, da qualidade do ensino e do apoio emocional na jornada para conquistar o sonho de cursar medicina. Sua paixão pela profissão, força de vontade e gratidão são inspiradoras.

Ele prova que, com foco, dedicação e o suporte certo, é possível superar os desafios e alcançar seus sonhos, não importa o quão difíceis possam parecer.

