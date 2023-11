A data da prova mais esperada pelos estudantes do ensino médio está cada vez mais próxima. O Exame Nacional do Ensino Médio vai acontecer nos próximos dois domingos: 5 e 12 novembro.

No primeiro dia, os alunos vão fazer a prova de ciências humanas, linguagens e suas tecnologias, assim como a redação. No segundo domingo de exame, são realizadas as provas de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Mas quando os alunos poderão conferir o resultado das provas?

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável por realizar o certame, o resultado deve estar disponível no dia 16 de janeiro de 2024.

Enquanto não chega o dia de conferir os resultados, os candidatos poderão conferir suas provas em comparação com o gabarito oficial, que será divulgado no dia 24 deste mês. Os alunos que permanecerem na sala até 15h30 podem levar o caderno de provas para casa.

Depois das etapas de realizadas as duas primeiras etapas, é hora de se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para concorrer a vagas nas faculdades públicas.As inscrições para o Sisu 2024 devem acontecer do dia 31 de janeiro ao dia 3 de fevereiro do próximo ano.



