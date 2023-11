O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023 está chegando e já acontece nos dois próximos dois domingos, 5 e 12 de novembro. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. No segundo dia, as provas são de Ciências da Natureza e Matemática.

A redação será no primeiro dia e vale 1000 pontos, assim, ela é um dos pilares para os candidatos que querem ingressar na faculdade, já que dependendo do desempenho, a nota geral do aluno pode subir bastante.

Além de ter a responsabilidade de fazer um texto coeso e coerente, com boas propostas de intervenção, os candidatos têm um obstáculo, só descobrem o tema da redação na hora da prova. Entretanto, alguns professores conseguem acertar ou chegar perto do tema antes do dia, ajudando os alunos a não serem tão pegos de surpresa.

Regina Mota é professora de redação do Enem, ela dá aula no curso @cursoreginamota desde 2012, e seus alunos já chegaram a tirar 980 pontos. “Independente do tema, é importante que os alunos estejam preparados para temas de acordo com eixos temáticos”, diz. Em vez de focar em um tema específico, a professora conta que estudar os eixos temáticos são um caminho mais tranquilo.

Ela lista quatro principais eixos: tecnologia, saúde, educação e meio ambiente. Em tecnologia, ela acredita que o tema inteligência artificial, por estar muito em alta, tem muita chance de ser o tema deste ano. Na área da saúde, a professora aposta no combate à exploração sexual na infância e adolescência e dignidade menstrual.

Quando se trata de educação, ela acredita que o tema de analfabetismo tem chance de estar na prova, principalmente dos desafios para erradicar essa problemática. E por último, meio ambiente, seria as mudanças climáticas e suas implicações no Brasil.

A professora dos cursinhos Autoria Linguagem e Determinante, Isabela Munhoz, mais conhecida como Belão entre os alunos, compartilha da mesma opinião de Regina. Para ela, a inteligência artificial tem grande chance de ser tema do Enem 2023. Além disso, ela apresenta outras prováveis opções.

1. Inteligência artificial

2. Esporte, principalmente para pessoas com deficiência e desigualdade de gênero no esporte.

3. Degradação ambiental causada por ações antrópicas, como queimadas e desmatamento ilegais.

4. Tabagismo, que tem aumentado entre os jovens, devido à romantização dos cigarros eletrônicos.

5. Violência política, especialmente voltada à falta de tolerância no contexto de polarização, situação que afeta o ideal democrático.

Alunos ansiosos

Ana Beatriz Mori de Faria, de 23 anos, estuda no pré-vestibular Determinante e pretende fazer medicina na UFMG. Ela compartilha que está ansiosa para a prova. “Ansiedade é inevitável nessa semana de prova, mas este ano estou sentindo uma ansiedade mais positiva. Foi um ano de muito trabalho, consumi o máximo de conteúdo e de recursos que o cursinho oferece, fiz muito simulados, essenciais no preparo”, ressalta.

É o sétimo ano fazendo o Enem, e Ana Beatriz diz que está animada e com um frio na barriga neste ano. “Ao longo do ano ficamos desejando mais tempo e agora o desejo é que o domingo chegue logo e estou curiosa para ver a nova prova colorida”, brinca.

Pedro Emanuel, 19 anos, está no terceiro ano do Enem e também pretende ingressar em Medicina na UFMG. “Estou com expectativas altas para esse Enem. Estudei bastante e tive constância durante o ano todo”.

Para controlar a ansiedade, Pedro está assistindo séries com a namorada, assistindo filmes no cinema e indo tomar sorvete. “É bom para evitar falar sobre matéria, para ser um momento mais relaxado. E prático também respiração, tentar entender a ansiedade ao invés de tentar suprimi-la. Pensar que o momento realmente é bem denso, vai trazer ansiedade, mas tem possibilidades de lidar com ela”, conta.

Conselhos para fazer uma boa redação

A professora Regina traz conselhos para os candidatos irem bem na redação. “Uma dica que eu dou, é que o aluno, ao pegar a prova, ele circule as palavras mais importantes do tema, ou seja, as palavras norteadoras”, afirma.

A partir dessas palavras, ela diz que o aluno terá que ler o texto motivador e trabalhar com aquela delimitação sem fugir ao tema. “Desejo sucesso aos alunos, fiquem fortes e sem manifestação religiosa e política, porque isso zera a redação”, termina.

Isabela lista os passos para chegar à nota 1000. “Primeiramente é preciso analisar bem a frase temática, para não correr o risco de tangenciar ou fugir do tema. É importante prestar atenção a todos os termos que aparecem nessa frase, para haver o devido desenvolvimento deles. Os candidatos têm que Selecionar os repertórios socioculturais, para haver a devida fundamentação e prestar atenção na parte gramatical e coesão textual.

Depois é preciso atentar às principais ideias e argumentos para defender a opinião a respeito daquele tema. Por exemplo, se cair o tema violência política, podemos mencionar a causa e consequência dessa violência à democracia. Para no final a gente entender este problema, porque o objetivo do texto do Enem é fazer uma proposta de intervenção da temática que foi abordado”, aconselha.