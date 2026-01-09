Pagamento digital em restaurantes: clientes usam mais carteiras virtuais
Mais da metade dos consumidores e restaurantes já utilizam meios digitais para pagar e receber; Ticket reforça presença em carteiras como Google Pay e Apple Pay
Caroline Jardim
Especial para o Estado de Minas
Há poucos anos, pagar uma refeição com um simples toque no celular parecia algo distante. Atualmente, essa realidade está presente no dia a dia de milhões de brasileiros e vem mudando a forma de consumo. A Ticket, marca da Edenred Brasil, por exemplo, anunciou reforço na sua presença nas principais carteiras digitais do mercado, como Google Pay e Apple Pay. O movimento reflete uma tendência crescente no país: a preferência dos consumidores por soluções mais ágeis e práticas na hora de fazer um pagamento.
A pesquisa Mobile Payment, da Ticket, revelou que 51% dos consumidores já utilizam algum tipo de pagamento digital em restaurantes. A modalidade mais popular é por meio de aproximação do celular, via carteiras digitais (51%), seguida pelo QR Code (39%). Entre os entrevistados, 75% afirmaram que o pagamento digital economiza tempo e torna a experiência mais prática.
O estudo também mostra que a digitalização já é uma realidade consolidada entre os estabelecimentos: 98% dos restaurantes aceitam pagamentos digitais, e 62% relatam redução no tempo das transações quando o cliente usa o celular para pagar. Além disso, 53% consideram essas modalidades mais rápidas e práticas. Para os estabelecimentos, especialmente durante o horário de almoço, a agilidade representa um diferencial importante no atendimento e na fidelização dos clientes.
“Os pagamentos digitais deixaram de ser uma tendência e se tornaram uma necessidade. Eles trazem ganhos claros de eficiência para os estabelecimentos e conveniência para os consumidores, que buscam cada vez mais praticidade e segurança nas suas transações”, afirma Romain Dayan, diretor de Tecnologia das Américas.
Com o avanço dos pagamentos digitais, a Ticket expandiu suas soluções de pagamento digital, permitindo transações mais rápidas e seguras. “A digitalização é um caminho sem volta, e seguimos investindo em soluções que simplificam o dia a dia das pessoas e dos estabelecimentos”, finaliza Romain.