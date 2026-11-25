Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A Medida Provisória 1.394/2026, publicada em setembro, proibiu a exploração, a oferta e a publicidade das apostas de quota fixa, conhecidas como bets, no Brasil. As loterias tradicionais autorizadas pela legislação, porém, não foram incluídas na proibição. A diferença entre as modalidades foi um dos assuntos discutidos por Anna Florença Anastasia, advogada e head de Jurídico e Compliance da Dá Sorte Loteria, no podcast EM Entrevista, do Estado de Minas.

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Bets e loterias

Nas bets, o apostador coloca dinheiro em um resultado e pode receber um prêmio conforme a cotação estabelecida pela plataforma. Já as loterias tradicionais incluem modalidades como sorteios e jogos instantâneos, caso das raspadinhas, em que o consumidor descobre o resultado ao raspar o bilhete. “Para as loterias, não muda muita coisa”, afirmou Anna, ao explicar que essas atividades seguem regras diferentes das aplicadas às apostas de quota fixa.

A advogada também explicou que a disponibilização de jogos lotéricos pela internet não significa, necessariamente, que eles sejam cassinos on-line. Segundo ela, essas modalidades precisam cumprir requisitos e obrigações semelhantes aos dos jogos físicos. “O que tem por trás de uma operação lotérica é muito controle e monitoramento”, destacou.

Loterias em Minas

Em Minas Gerais, a Dá Sorte opera modalidades da Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG), como a loteria instantânea e a convencional, baseada em sorteios. De acordo com Anna, a concessão tem duração de 20 anos e prevê repasse de R$600 milhões ao Estado durante esse período.

A entrevista também abordou a destinação social dos recursos arrecadados pelas loterias. A advogada citou áreas como assistência social, esporte e educação e destacou a importância de manter o cidadão no centro das atividades do setor.

Jogo responsável

Outro tema da conversa foi a prevenção de problemas relacionados às apostas. Anna apresentou iniciativas da Dá Sorte voltadas à orientação de funcionários e revendedores, além de ações de acolhimento e encaminhamento de pessoas que precisam de ajuda. Para ela, o objetivo deve ser garantir uma relação saudável com os jogos. “A importância aqui não é manter um jogador jogando o tempo todo. É que ele tenha uma relação saudável e que entenda isso como entretenimento”, afirmou.

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Podcast EM Entrevista

O EM Entrevista é um podcast do jornal Estado de Minas que recebe convidados para conversas sobre temas de interesse público, política, economia, negócios e assuntos que movimentam Minas Gerais e o Brasil. Os episódios são publicados no canal do Portal Uai no YouTube e também estão disponíveis na página de podcasts do Estado de Minas.