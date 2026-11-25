Consumidores encontram bandejas de carne em cores variadas nos supermercados, sendo comum ver opções em preto, amarelo, vermelho e branco. Essas embalagens geram dúvidas frequentes sobre a existência de códigos ligados à qualidade ou à procedência dos cortes.

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A cor da bandeja não oferece dados técnicos da peça em seu interior. Essa tonalidade não é regulamentada por lei e não garante a qualidade ou o frescor do produto. O uso das cores responde apenas a estratégias de marketing e organização visual de cada supermercado.

A representação de cada cor

As empresas utilizam diferentes tonalidades como ferramentas visuais para diferenciar linhas de produtos:

preto: utilizado para apresentar cortes selecionados, carnes maturadas e a gama premium. O tom gera grande contraste com o vermelho da carne, transmite intensidade e exclusividade, servindo para justificar um preço maior;

amarelo: empregado em produtos de consumo diário, como aves ou lotes em promoção. Por chamar a atenção visualmente, torna-se uma alternativa para destacar ofertas ou diferenciar tipos de carne;

branco: voltado para a linha padrão, cortes tradicionais e embalagens básicas. O formato representa uma escolha neutra e econômica para o comércio, habitual na compra diária.

Avaliação da qualidade da carne

A definição sobre a procedência e a qualidade reside na embalagem, mas não na cor da bandeja plástica. Uma peça vendida na bandeja preta pode conter exatamente a mesma qualidade de uma carne embalada no recipiente branco.

Para conferir o produto, é obrigatório analisar a rotulagem: a data de validade, a denominação de origem do corte, o local de origem e a porcentagem de carne presente em produtos moídos.

A análise visual do corte também é determinante. Especialistas orientam a busca por veios finos de gordura intramuscular, o marmoreio, que oferecem suculência. A gordura exterior deve manter coloração branca ou cremosa, sem apresentar aspecto amarelado ou ressecado.

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Bandejas que contêm excesso de líquido no fundo ou plástico estufado apontam perda de hidratação ou falhas ocorridas na cadeia de frio.