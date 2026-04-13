6 dicas para nunca errar na hora de comprar carne no açougue

Casos de apreensão de carnes impróprias para consumo em estabelecimentos comerciais evidenciam a importância de saber identificar um produto fresco e seguro, acendendo um alerta sobre a qualidade dos itens que chegam à mesa do consumidor. Para evitar armadilhas e garantir uma boa compra, alguns cuidados simples no balcão frigorífico fazem toda a diferença.

Saber o que observar na cor, na textura e até na embalagem pode livrar você de levar para casa um produto de baixa qualidade ou que represente risco à saúde. Com atenção a alguns detalhes, é possível escolher as melhores peças para suas receitas. Confira seis dicas essenciais para não errar na escolha:

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Observe a cor da peça

A coloração é um dos principais indicadores de frescor. Carnes bovinas devem ter um tom vermelho-vivo e brilhante. Se estiver escura ou com manchas esverdeadas, recuse. Uma coloração amarronzada, desde que não acompanhada de outros sinais como odor desagradável ou textura inadequada, pode indicar apenas o contato com o oxigênio e não necessariamente deterioração. Já a carne de porco precisa apresentar um tom rosado e uniforme, enquanto o frango deve ser branco ou levemente amarelado, sem partes acinzentadas. Analise a gordura

A gordura da carne também revela muito sobre sua qualidade. Ela deve ter uma cor branca ou, no máximo, levemente amarelada, e estar firme. Gordura com aspecto acinzentado ou com textura pegajosa é sinal de que a carne não está fresca. A gordura mais amarelada também pode ser natural em animais mais velhos ou de determinadas raças e sistemas de alimentação, não sendo, por si só, um sinal de má qualidade. Verifique a textura e a firmeza

Uma carne de boa qualidade deve ser firme ao toque, mas sem ser rígida. Ao pressionar levemente com o dedo, a carne deve retornar rapidamente à forma original, demonstrando elasticidade. Evite peças que pareçam moles, pegajosas ou com uma camada viscosa na superfície, pois isso pode indicar o início da decomposição. Confie no seu olfato

O cheiro é um teste definitivo. Carne fresca tem um odor característico e suave, quase imperceptível. Qualquer cheiro forte, azedo ou desagradável é um sinal claro de que o produto não está bom para consumo. Atenção: carnes embaladas a vácuo podem apresentar um odor mais intenso ao abrir a embalagem, o que é normal. Aguarde alguns minutos com a carne ao ar livre; se o cheiro forte persistir, descarte o produto. Atenção à embalagem

Para carnes vendidas em bandejas, verifique a integridade da embalagem e a data de validade. Não compre se o plástico estiver rasgado ou furado. O acúmulo excessivo de líquido avermelhado (purga) na bandeja pode indicar que a carne foi congelada e descongelada várias vezes ou que está perdendo qualidade. Avalie a higiene do local

A limpeza do açougue é fundamental. Observe se os balcões estão limpos, se os funcionários usam luvas e toucas e se os equipamentos parecem bem conservados. As carnes frescas devem estar expostas em temperaturas abaixo de 4°C. Procure também por selos de inspeção (SIF, SIE ou SIM), que atestam a procedência. Um ambiente organizado e higiênico demonstra o cuidado do estabelecimento com a manipulação dos alimentos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.